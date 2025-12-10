Driven SDR inom B2B-sälj - Stockholm/Kungsholmen
2025-12-10
Eztablisher, grundat 2017, är en byrå som hjälper både start-ups och väletablerade bolag att växa genom strategisk mötesbokning. Vi samarbetar långsiktigt med framstående svenska och internationella företag inom en rad olika branscher, vilket ger oss en stark position på marknaden. Våra kontor i hjärtat av Gamla Stan & Visby erbjuder en inspirerande miljö där modern design möter historisk charm - en perfekt plats för att utvecklas och nå nya höjder inom försäljning.
MötesbokareIdag söker Eztablisher fler mötesbokare som spelar en nyckelroll i våra kunders försäljningsprocess. Du arbetar med att skapa, etablera och utveckla B2B-relationer genom att boka kvalitativa möten med beslutsfattare och nyckelpersoner. Genom aktiv kommunikation driver du på affärsutvecklingen för våra uppdragsgivare. Din insats är avgörande för att skapa affärsmöjligheter och lägga grunden för framgångsrika samarbeten.
Vi erbjuder:
Fast grundlön + provision + bonus vid uppnådda mål.
En inspirerande arbetsmiljö, kontinuerliga AW's och events.
Friskvårdsbidrag och ytterligare hälsoförmåner.
Stark vinnarkultur med frekventa tävlingar.
Interna utbildningar och seminarium
Vi söker dig som:
Talar flytande svenska & god förståelse för engelska.
Resultatinriktad, drivs av att arbeta mot högt uppsatta mål.
Vill utveckla din karriär och kunskap.
Meriterande med tidigare erfarenhet av försäljning/mötesbokning.
Tjänsten tillsätts löpande. Vi ser fram emot din ansökan!
Vänliga hälsningar,
Adam Hänninen | Försäljningscheferol@eztablisher.com Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-05-29
