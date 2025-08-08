Driven säljare till växande bolag!
Fibio Nordic AB / Säljarjobb / Ängelholm
2025-08-08
Om oss Fibio är en svensk mobiloperatör som erbjuder flexibla och prisvärda mobilabonnemang. Vi är stolta över att ha högst betyg av alla operatörer i Sverige på Trustpilot, och vi strävar alltid efter att ge våra kunder den bästa möjliga upplevelsen. Vi är också en av få mobiloperatörer som erbjuder miljömärkta abonnemang certifierade med Bra miljöval, vilket betyder att våra kunder kan göra ett bra val både för plånboken och miljön.
Om jobbet Som säljare hos oss kommer du att:
Ringa till potentiella kunder och hjälpa dem hitta bättre abonnemang som passar deras behov och önskemål.
• Arbeta mot tydliga mål där du får möjlighet att utvecklas som säljare och lära dig en av världens mest värdefulla färdigheter - att sälja
• Jobba tillsammans med ditt team för att fortsätta vara ett av de bästa på marknaden, samtidigt som du skapar resultat och förbättrar din lön och kunskaper
• Du kommer också att lära dig försäljning från grunden, allt från att hålla en bra och tydlig kommunikation, till att lägga upp effektiva argument, hantera invändningar och skapa höga resultat med nöjda kunder
Vi erbjuder toppmoderna lokaler och faciliteter, där du kommer att arbeta i en inspirerande och professionell miljö.
Anställningen är på heltid, vardagar 8-17, och det finns inte möjlighet till flexibla arbetstider eller distansarbete - allt jobb görs här på kontoret tillsammans med ditt team.
Vad vi söker hos dig:
• Du har en god social förmåga samt är kommunikativ
• Du har driv och vill utvecklas både i ditt yrkesliv och personligt
• Du är van vid datorer och kan svenska flytande
• Du är professionell, kommer i tid, har hög närvaro och verkligen vill lära dig säljyrket
• Du har en positiv attityd och en stark vilja att lyckas
• Du är villig att investera tid och engagemang för att utvecklas, och tar ansvar för din utveckling.
Erfarenhet är meriterande, men absolut inget krav. Många av våra medarbetare har ingen tidigare erfarenhet, det som krävs är vilja, attityd och engagemang.
Vi erbjuder:
• Utbildning & utveckling: Vi tror på att hjälpa dig att växa! Hos oss får du utbildning och support för att bli riktigt duktig på försäljning. Du lär dig allt från kommunikation till argumentation och invändningshantering för att skapa nöjda kunder och höga resultat.
• Karriärmöjligheter: Hos oss finns det alltid chans att ta nästa steg i karriären. Vi jobbar snabbt och målmedvetet, och vill att du ska växa med oss.
• Lön: Du får en garantilön och en prestationsbaserad provisionsmodell där din lön går upp ju bättre du presterar. Goda resultat belönas ordentligt!
• Feedback & kollegor: Vi är ett härligt team som gillar att fira framgångar och ge varandra feedback för att bli ännu bättre. Här hjälps vi åt och har kul tillsammans.
Om du älskar försäljning och vill vara en del av ett företag som verkligen bryr sig om sina kunder och gör ett bra val för miljön, då vill vi gärna höra från dig!
Skicka in din ansökan idag!
Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-08-18
Detta är ett heltidsjobb.

Fibio Nordic AB
(org.nr 559169-0895), http://www.fibio.se/ Arbetsplats
Fibio
Johanna Danielsson johanna@fibio.se 0720821651
9450523