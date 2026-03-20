Driven säljare till SLI Education
Hos SLI Education utvecklar och förser vi marknaden med pedagogiska utbildningsfilmer som används i skolor för att stärka undervisningen och göra kunskap mer tillgänglig för elever. Genom vårt innehåll bidrar vi till att stödja lärare och ge barn och ungdomar bättre förutsättningar att förstå, utvecklas och lyckas i sitt lärande. Nu söker vi en affärsdriven säljare som vill vara med och utveckla vår försäljning - både i Sverige och på nya marknader.
Det här är en roll för dig som trivs med att bygga relationer, identifiera nya affärsmöjligheter och bryta ny mark i ditt försäljningsarbete. Samtidigt säljer du en produkt som gör verklig nytta genom att bidra till att utbilda och inspirera nästa generation. Hos oss får du stor frihet under ansvar och möjlighet att vara med och bygga upp försäljningen med fokus på bolagets fortsatta tillväxt.
Om rollen
Efter flera år av lönsamhet och goda resultat är vi nu redo att hitta ännu fler kunder som vill dra nytta av våra utbildningsfilmer. På SLI Education tror vi starkt på att den egna kreativiteten skall få styra arbetssättet och därför kommer du att få styra din vardag på det sätt som passar dig. Till din hjälp har du kollegor och en chef som vill ge dig alla förutsättningar att lyckas.
Ditt fokus blir att identifiera, kontakta och utveckla nya affärskontakter som leder till affärer, både i Sverige och på nya potentiella marknader. Till vardags jobbar vi alla hemifrån vilket innebär stor frihet och möjlighet till verklig work-life balance. För att värna teamkänsla och kunskapsöverföring använder vi oss av teknik och dessutom ses vi och arbetar tillsammans en dag varannan vecka.
Exempel på arbetsuppgifter
Bearbeta nya kunder och driva affärer från första kontakt till avslut
Identifiera nya marknader och affärsmöjligheter
Boka och genomföra digitala möten och presentationer
Delta på mässor och branschevent
Arbeta strukturerat i vårt CRM-system
I en liten organisation som vår bidrar alla där det behövs - det kan handla om kundsupport eller andra interna uppgifter för att vardagen ska fungera smidigt.
Om dig
Du är en självgående, initiativrik och affärsdriven person som trivs med att ta ansvar och driva försäljning framåt. Du gillar att bygga relationer med nya kunder och är motiverad av att skapa affärsmöjligheter från grunden.
Du har erfarenhet av B2B-försäljning och nykundsbearbetning, är van vid CRM-system och har god IT-vana. Med tanke på att du kommer approchera nya marknader är det avgörande att du är bekväm i tal och skrift på engelska vilket gör dig trygg i internationella kundkontakter.
Din personlighet
För att trivas och lyckas i rollen tror vi att du är:
Driven och självgående
Affärsorienterad och resultatinriktad
Trygg i kunddialoger och presentationer
Nyfiken och lösningsorienterad
En lagspelare som gärna hjälper till där det behövs
Om SLI Education
SLI Education är ett svenskt EdTech-bolag som utvecklar och tillhandahåller digitala lärresurser för skolan, med särskilt fokus på utbildningsfilm och pedagogiskt videomaterial. Bolagets tjänster används främst av grundskolor och gymnasier runt om i Sverige, med målet att skapa ett mer engagerande, tillgängligt och kvalitativt lärande för elever.
SLI Education är en del av en företagsgrupp med en integrerad värdekedja där man samlar kompetens inom produktion, plattform och distribution samt försäljning. Detta möjliggör ett helhetserbjudande där innehåll utvecklas, paketeras och når ut till skolor på ett effektivt och genomtänkt sätt.Publiceringsdatum2026-03-20Så ansöker du
Tjänsten är en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta våra rekryteringskonsulter:
Josefine Blomkvist: josefine.blomkvist@onepartnergroup.se
Kristian Ekelund: kristian.ekelund@onepartnergroup.se
Vänta inte med att skicka in din ansökan - vi går igenom kandidater löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. Vi tar inte emot ansökningar via mail. Om du går vidare i processen kommer du att genomföra två arbetspsykologiska tester för att säkerställa bästa matchning, och vi gör även bakgrundskontroll.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-18
