Driven säljare på distans
2026-02-18
Hos oss jobbar du 100 % remote, utan geografiska gränser. Var du sitter spelar ingen roll - vad du levererar gör det.
Du kontaktar potentiella kunder för välkända uppdragsgivare och arbetar i en miljö där resultat, tempo och ansvar står i centrum. Du styr själv dina arbetstider, men du mäts på output.
Vi ger dig verktygen, strukturen och coachingen för att prestera på toppnivå. Du ger oss drivet, disciplinen och viljan att vinna.
Vem vi letar efter
Vi söker dig som:
Har bevisad erfarenhet av telefonförsäljning
Gillar att bli mätt, följd upp och utmanad
Är självgående, tävlingsdriven och målfokuserad
Trivs med frihet och tar fullt ansvar för den
Kommunicerar flytande svenska i tal och skrift
Har snabb och stabil internetuppkoppling
Är van vid KPI:er, uppföljning och tydliga krav
Vad du får i gengäld
Provision utan tak - prestation = lön Komplett utrustning - dator & hörlurar ingår Rak, kontinuerlig coaching som faktiskt gör skillnad Flexibla arbetstider - frihet under ansvar Jobba var som helst i världen 100 % remote
