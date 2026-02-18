Driven säljare på distans

iSales AB / Säljarjobb / Stockholm
2026-02-18


Visa alla säljarjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos iSales AB i Stockholm, Solna, Danderyd, Huddinge, Botkyrka eller i hela Sverige

Hos oss jobbar du 100 % remote, utan geografiska gränser. Var du sitter spelar ingen roll - vad du levererar gör det.
Du kontaktar potentiella kunder för välkända uppdragsgivare och arbetar i en miljö där resultat, tempo och ansvar står i centrum. Du styr själv dina arbetstider, men du mäts på output.
Vi ger dig verktygen, strukturen och coachingen för att prestera på toppnivå. Du ger oss drivet, disciplinen och viljan att vinna.
Vem vi letar efter
Vi söker dig som:

Har bevisad erfarenhet av telefonförsäljning

Gillar att bli mätt, följd upp och utmanad

Är självgående, tävlingsdriven och målfokuserad

Trivs med frihet och tar fullt ansvar för den

Kommunicerar flytande svenska i tal och skrift

Har snabb och stabil internetuppkoppling

Är van vid KPI:er, uppföljning och tydliga krav

Vad du får i gengäld
Provision utan tak - prestation = lön Komplett utrustning - dator & hörlurar ingår Rak, kontinuerlig coaching som faktiskt gör skillnad Flexibla arbetstider - frihet under ansvar Jobba var som helst i världen 100 % remote
Ansök nu. Urval sker löpande.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7258177-1849628".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
iSales AB (org.nr 559206-0981), https://isales.teamtailor.com
Warfvinges väg 45 (visa karta)
112 51  STOCKHOLM

Arbetsplats
iSales

Jobbnummer
9750998

Prenumerera på jobb från iSales AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos iSales AB: