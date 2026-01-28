Driven säljare av Sampo-Rosenlew skogsmaskiner
Catrinelunds Gård AB / Supportteknikerjobb / Sala Visa alla supportteknikerjobb i Sala
2026-01-28
, Heby
, Surahammar
, Västerås
, Avesta
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Catrinelunds Gård AB i Sala
Det är dags för oss att utöka teamet med en driven säljare och framåt person som har ett stort intresse och kunskap om skogsmaskiner, och som kan hjälpa servicetekniker ute på fältet att lösa problem och guida dem i användandet.
Vi på Catrinelunds Gård söker därför en driven Säljare av skogsmaskiner från Sampo-Rosenlew, som känner igen sig i beskrivningen i denna annons. Placering för tjänsten är Sala och kan inte utföras på distans.
Vi ser att du har:
• Har flera års erfarenhet av att ha jobbat med skogsmaskiner,
• Teknisk kunnighet inom skogsmaskiner samt deras tillbehör
• Är driven och gillar att ge god service till användare som hör av sig
• Gillar att prata med folk och att knyta kontakter
• Inte är rädd för att viss obekväm arbetstid kan förekomma
• Tycker om att lösa problem och att strukturera upp rutiner kring ditt arbete Publiceringsdatum2026-01-28Dina arbetsuppgifter
I denna roll kommer du att ha följande arbetsuppgifter:
• Sälj och support av skogsmaskiner från Sampo-Rosenlew
• Sälja och hantera inbyten
• Ta emot kunder med ett positivt och serviceinriktat mottagandeKvalifikationer
Du behöver ha god kännedom av skogsmaskiner.
Du behöver ha god kunskap i Svenska och Engelska i tal och skrift, om du kan Finska är det meriterande. Det är även meriterande om du har jobbat i liknande verksamhet.
B-körkort är ett krav, och likaså fler års erfarenhet av arbete med skogsmaskiner. Du bör även ha god vana att hantera datorer och mjukvara inom området.
Om Catrinelunds Gård & Sala Heby skog och Trädgård
Catrinelunds Gård bedriver jordbruk på egen mark och entreprenadverksamhet inom jordbrukssektorn. Sedan några år generalagent i Sverige för Sampo-Rosenlew skogsmaskiner.
Sala Heby Skog och Trädgård som är en del av Catrinelunds Gård är ett väletablerat varumärke i Sala dit många vänder sig för att få hjälp med sina skogs- och trädgårdsmaskiner. Med en modern butik med de ledande varumärkena inom branschen, såsom Husqvarna, Stihl, Stiga, Aspen, Kellfri, Honda mfl.
Företagets ledord är god service och hög kvalitet, vilket ingår i alla arbetsuppgifter i företaget.
Alla frågor kring tjänsten mailas till jobb@catrinelundsgard.se
där vi återkopplar till er snarast möjligt. Glöm inte skriva "Säljare" i ämnesraden även vid frågor. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-15
E-post: jobb@catrinelundsgard.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Märk mailet med "Säljare"". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Catrinelunds Gård AB
(org.nr 556858-7876), https://www.catrinelundsgard.se/
Verkstadsgatan 4 (visa karta
)
733 38 SALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Alma Falk jobb@catrinelundsgard.se Jobbnummer
9710523