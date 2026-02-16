Driven Rese- och Boendeagent till Bonliva
Bonliva AB / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-02-16
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bonliva AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Är du den som alltid hittar den smartaste resvägen, förhandlar fram bästa boendet och ser till att allt bara fungerar? Får du energi av tempo, struktur och att leverera riktigt bra service - varje dag?
Nu söker vi en driven och serviceinriktad Rese- och boendeagent som vill vara med och utveckla vår rese- och boendefunktion till nästa nivå.
Hos oss är inställning, engagemang och förbättringsvilja viktigare än exakt vilken bransch du kommer från. Vi söker dig som är positiv, lösningsorienterad och vill göra skillnad - både för våra konsulter och för teamets resultat.
ÄR DU VÅR NÄSTA STJÄRNA?
För att lyckas och trivas i rollen tror vi att du:
• Är driven och engagerad, du tar ägandeskap och vill leverera med kvalitet. * Är positiv och lösningsfokuserad. * Motiveras av mål, uppföljning och förbättringsarbete. * Har stark servicekänsla och vill överträffa förväntningar. * Är strukturerad och noggrann, du gillar ordning och reda. * Kommunicerar tydligt och professionellt i både tal och skrift. * Är självständig men samtidigt en lagspelare som bidrar till en god kultur.
KORT OM ROLLEN
Som Rese- och boendeagent är du en central del i vårt servicearbete mot våra konsulter.
Du ansvarar för att våra konsulter i Sverige och Norge får en smidig, professionell och trygg upplevelse genom hela rese- och boendeprocessen.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Bokning och hantering av resor och boenden, inklusive avtal och uppföljning. * Förhandling och dialog med samarbetspartners. * Administrativt stöd till bemanningsteamen. * Aktivt bidra till effektivisering, struktur och förbättrade arbetssätt.
Vi arbetar utvecklingsorienterat och följer upp våra mål och åtgärder kontinuerligt. Det innebär att du som söker ska trivas med tydliga förväntningar och vilja bidra till att vi tillsammans blir bättre och bättre för varje dag som går.
FORMELLA ÖNSKEMÅL
• Erfarenhet från serviceyrken och/eller administrativa roller. * God problemlösningsförmåga och sinne för detaljer. * Vana av att arbeta i digitala system.
Men viktigast av allt, vi söker rätt driv, energi och inställning.
UTVECKLINGSMÖJLIGHETER
Bonliva är ett växande bolag med höga ambitioner. Vi har bland annat utnämnts till Mästargasell av Dagens Industri.
Hos oss får du möjlighet att växa i takt med bolaget. Visar du framfötterna finns det goda möjligheter att ta större ansvar över tid.
VAD VI ERBJUDER
• En viktig roll i ett expansivt och ambitiöst bolag. * En kultur som präglas av ansvar, utveckling och engagemang. * Personal gym, friskvårdsbidrag och gemensamma träningspass. * Sociala aktiviteter och en arbetsplats där vi både presterar och har roligt tillsammans.
URVALSPROCESSEN
Urval sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Processen består av telefonintervju, personlig intervju samt ett case i slutskedet. Vi tar alltid referenser innan anställning.
DETALJER OM TJÄNSTEN
Anställningsform: Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning Arbetstid: 08:00-17:00 med en timmes flextid Placering: Stockholm Omfattning: Heltid
OM BONLIVA
Bonliva är ett av Nordens ledande bemannings- och rekryteringsföretag inom vård och omsorg. Sedan starten har över 7 000 konsulter arbetat genom oss och vi bemannar verksamheter i hela Sverige, Norge och Danmark.
Vår ambition är att bidra till en mer jämlik vård och omsorg genom att säkerställa att rätt kompetens finns där den behövs som mest. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7235817-1844336". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bonliva AB
(org.nr 556857-2886), https://career.bonliva.se
Sankt Eriksgatan 117 (visa karta
)
113 43 STOCKHOLM Arbetsplats
Bonliva Jobbnummer
9745477