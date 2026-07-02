Driven Projektledare till industrialiseringsprojekt
Afry AB / Maskiningenjörsjobb / Stockholm Visa alla maskiningenjörsjobb i Stockholm
2026-07-02
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Företagsbeskrivning
AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning. Vi är hängivna experter inom industri, energi- och infrastruktur, som skapar värde för kommande generationer. AFRY har en global räckvidd med djupa rötter i Norden. Tillsammans accelererar vi omställningen till ett mer hållbart samhälle.Publiceringsdatum2026-07-02Beskrivning av jobbet
Vill du tillhöra ett team med olika erfarenhetsnivåer och inriktningar, där ledarskapet och viljan att göra något spännande i karriären är den gemensamma faktorn? Då är det vårt team du söker!
Som Projektledare hos oss är din uppgift att leda projekt med fokus på industrialisering för några av marknadens mest spännande bolag. Din uppgift är att vara länken mellan utveckling och produktion, vilket innebär tät kontakt med både utvecklingsavdelningen, produktionen och underleverantörer. I din roll hjälper du våra kunder att fungera som produktionens kravställare i projekten där du stämmer av koncept mot tillverkningens kapabilitet för att sedan projektleda industrialiseringen i produktionen. Det kan handla om att ta fram nya produktionslayouter, investeringar eller nya arbetssätt.
Projekten kan bedrivas hos våra kunder inom Storstockholm (från Uppsala i norr till Södertälje i syd) eller i våra egna lokaler i Solna. Omkring dig kommer du ha många kompetenta kollegor och ett aktivt erfarenhetsutbyte. Våra kunder finns främst representerade inom branscherna Fordon, Verkstad, Försvar, Läkemedel, Medicinsk teknik och Telekom.
Varför jobba hos oss? – Några kommentarer ifrån teamet:
"Trivsamma chefer, trivsamma kollegor och möjligheten till att utbilda/utvecklas samt prova på olika kunder/projekt".
"Man har många mentorer/bollplank och coacher här".
"En mångfaldig grupp med ett inkluderande klimat, många ledande kvinnor i företaget".Kvalifikationer
Du har en ingenjörsutbildning inom exempelvis maskinteknik, elektroteknik eller teknisk fysik. Du har drivit egna projekt i minst 5 år, gärna inom produktutvecklande företag och/eller i industriella projekt. Vi ser gärna att du har erfarenhet ifrån både produktion och produktutveckling.
Som Projektledare står du för driv, kommunikation och tydlighet! Du planerar och driver både ditt eget och andras arbete framåt samtidigt som du alltid levererar resultat enligt tidsplan. Du motiveras av att identifiera nya lösningar och att skapa affärsmöjligheter. Du som söker skall ha goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och i skrift. Om du inte redan är certifierad enligt PRINCE2 och/eller PMI kommer du att erbjudas detta via oss.
För att vara aktuell för denna tjänst godkänns enbart svenskt medborgarskap.
Ytterligare information
Vi erbjuder en arbetsplats med framåtanda och trygghet i form av kollektivavtal och personalförmåner, kompetensutveckling, mentorskap samt en individuell karriärutvecklingsplan – just för dig!
Vi är ett härligt gäng projektledare som umgås regelbundet genom bland annat "erfarenhetsåterträffar" och AW:s och det finns även möjlighet att vara med i vår fantastiska personalklubb Club AFRY. Personalklubben arrangerar sociala aktiviteter på och utanför kontoret. Allt från skidresor, yogalektioner, sjunga i kör, spela brädspel till gästföreläsningar – det finns något för alla.
Vill du veta mer om oss så följ oss gärna på #worldclassprojectmanagement på LinkedIn samt hemsidan Projektkontroll & Projektledning | AFRY (https://afry.com/sv/kompetens/projektkontroll-projektledning?utm_term=emsid-3032c7aeec54ac971a1be4778c78cfc513a3691486440fba4e630124aeddd7f8768f&utm_source=eMarketeer.com&utm_campaign=BA%2520STS%2520NYHETSBREV&utm_medium=mail&utm_content=2022%2520Sept%2520BASTS%2520Info%2520En&EMTID=2e04aebefdab5e0b6645)
För frågor gällande tjänsten, kontakta Service Area Manager Emma Nilsson, emma.nilsson@afry.com
(mailto:emma.nilsson@afry.com
)
För frågor gällande rekryteringsprocessen, kontakta Rekryteringspartner Fanny Sjödell, fanny.sjodell@afry.com
(mailto:fanny.sjodell@afry.com
)
För samtliga rekryteringar på AFRY genomförs som grund alltid en ID-kontroll, referenstagning samt verifiering av utbildning.
Välkommen med din ansökan, senast den 16 augusti. Det går bra att skicka in din ansökan tidigare men vi kommer gå igenom majoriteten av ansökningarna först efter sommarledigheten och det kan också dröja lite längre än vanligt innan vi återkommer till dig. Ansök via ansökningsknappen då vi inte kan ta emot ansökningar via mejl.
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Afry AB
(org.nr 556120-6474), https://www.afry.com
169 75 STOCKHOLM Arbetsplats
Afry Jobbnummer
9988463