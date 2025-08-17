Driven Projektledare sökes till OV Helsingborg
OV Helsingborg HK söker driven Projektledare för omgående anställning till OHS kvällsexpedition. OV Helsingborg är en förening som växer på alla plan. OV Helsingborg har en betydande ungdomsverksamhet som vuxit kraftigt under senare år och har idag cirka 800 barn och ungdomar under 20 år. OV Helsingborg bedriver även elitverksamhet för både dam- och herrseniorer. Härutöver bedriver vi OHS - OV Handboll & Skola, som är en viktig del av föreningens sociala verksamhet, där idrott används som verktyg för inkludering, trygghet och samhällsengagemang. Den växande verksamheten och flertalet medlemmar gör att klubben är i behov av att anställa en driven Projektledare till OHS Kvällsexpedition:
Bakgrund En ny central satsning inom OHS är Kvällsexpeditionen - en verksamhet som erbjuder organiserade kvällsaktiviteter för barn och unga i Helsingborg, med fokus på ledarskapsutveckling och social trygghet. Läxhjälpen har funnits sedan starten 2016 och har under senaste året fördubblat till att omfatta över 200 barn per vecka. Vi bedriver skolträningar på eftermiddagar, har ett parahandbollslag och har aktiviteter på alla skollov.
Huvudsakliga arbetsuppgifter Projektledaren har som huvuduppgift det övergripande operativa ansvaret för Kvällsexpeditionen. Som deluppgift ingå i den för OHS växande läxhjälpsverksamheten som hjälper över 200 barn med deras läxor varje vecka. Rollen innebär både strategiskt och praktiskt arbete, med fokus på planering, samverkan, ledarskap, rekrytering och utveckling av verksamheterna i samverkan med övriga i organisationen. * Planera, leda och följa upp Kvällsexpeditionen. * Rapportera löpande till den verksamhetsansvarige och ansvara för dokumentation och projektadministration. * Samverka med skolor, myndigheter, civilsamhället och andra lokala aktörer. * Arbeta nära den idrottslige ledaren i det operativa genomförandet av Kvällsexpeditionens aktiviteter. * Rekrytera och handleda unga ledare i projektet. * När det gäller Läxhjälpen - delta i rekryteringen av volontärer och stötta upp * Driva och följa upp arbetet med inkludering och trygghet inom OHS. * Delta i klubbens arrangemang och bistå med administrativa uppgifter vid behov, samt utföra övriga i föreningen förekommande uppgifter enligt överenskommelse. Kvalifikationer * Erfarenhet av projektledning, gärna inom ideell sektor, ungdomsverksamhet eller socialt arbete. Eller av arbete inom skolan som t ex lärare, fritidspedagog eller liknande. * Vana att samverka med skolor, myndigheter och föreningsliv. * Stark kommunikations- och samarbetsförmåga. * God administrativ kompetens, som t ex budgetarbete och rapportering. * Förmåga och vilja att arbeta oregelbundna tider, inklusive kvällar och helger. För att lyckas i denna position ser vi gärna att du har erfarenhet av att leva eller arbetat i en mångkulturell kontext, och att du har förståelse för olika kulturer och bakgrunder. Att ha verkat inom föreningsliv eller i trygghetsfrämjande verksamhet ser vi också som meriterande. Som person driver du ditt arbete med högt engagemang och brinner för att leda projekt. Du är ansvarsfull, resultatorienterad, strukturerad och organiserad. Du har förmåga att jobba proaktivt och kan jobba tvärfunktionellt i en föränderlig miljö. Du är en lagspelare med goda kommunikativa egenskaper. -Tillträde: Oktober/November 2025 -Omfattning: 100% tjänst, Tillsvidare -Arbetstider: Dagtid, men visst arbete kvällar & helger -Placering: OV Kansli Helsingborg Vi erbjuder - En förening med trevliga kollegor och trivsam arbetsplats i centrala Helsingborg. Dina framtida kollegor har gedigen handbollserfarenhet och kommer med glädje dela med sig av sin erfarenhet och sina arbetsuppgifter Välkommen med din ansökan! Välkommen att skicka in din ansökan omgående då vi kommer att kalla till intervju löpande. Din ansökan kommer att behandlas konfidentiellt. Kontaktperson Peter Johnsson tel. 070-5651843, Processbemanning AB. Vi kommer att tillämpa löpande rekrytering och omber dig att söka omgående via länk nedan, eller via processbemanning.se. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringsverktyg. Din ansökan behandlas konfidentielltPubliceringsdatum2025-08-17Så ansöker du
