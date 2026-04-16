Driven processoperatör sökes i Älvsjö i sommar!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Maskinoperatörsjobb (livsmedel) / Stockholm Visa alla maskinoperatörsjobb (livsmedel) i Stockholm
2026-04-16
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Är du studerande och vill arbeta extra i sommar och framåt? Är du noggrann, flexibel och har erfarenhet inom livsmedelsproduktion? Då har vi tjänsten för dig!
Vi söker nu en processoperatör för vår kund i Älvsjö och deras produktions- och logistikorganisation. Arbetet är på dagtid och kommer främst att innebära förberedelser, underhåll, råvaruhantering och bemanning av produktionens lina.
Arbetet är främst ett sommarbehov med uppstart i maj men med tanke att fortsätta under hösten.
Arbetspassen är fördelade mån-fre kl 06.00-14.30 vid behov.
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer vara anställd av StudentConsulting och arbeta hos vår kund som konsult.
DETTA SÖKER VI
För att vara aktuell för tjänsten ser vi att du uppfyller följande krav:
• Du talar och skriver svenska obehindrat.
• Mycket noggrann
• Ha förståelse för innebörden av arbete i livsmedelsproduktion.
• Bo i närheten av Älvsjö.
• Kunna inkomma med studieintyg alternativ intyga annat arbete på minst 50%.
• Truckkort och truckkompetens är meritande
Skicka in din ansökan redan idag! Vi jobbar med löpande intervjuer och urval och tjänsten tillsätts så snart vi har hittat rätt kandidat. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Armborstvägen 7 (visa karta
)
125 44 ÄLVSJÖ Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Sanne Thörnberg sthlm.lager.logistik@studentconsulting.com
9859570