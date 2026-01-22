Driven plockare på heltid sökes!
2026-01-22
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
, Nässjö
, Haninge
, Värnamo
, Borås
Vi söker nu dig med ordentlig erfarenhet av plocktruck och ett glatt humör!
Tjänsten är på heltid och arbetstid är främst dagtid måndag- fredag 6:00-14:30.Det krävs dock att du är flexibel då kvällstider samt natt sker under högsäsong.
Detta är en visstidsanställning på 6 månader med goda möjligheter till tillsvidare.Arbetsuppgifter
Du kommer främst köra A-truckar, erfarenhet av att plocka är ett krav. Arbetsuppgifter innebär både plock och pack i modern logistik miljö. Arbetet är fysiskt krävande då du behöver lyfta och hantera en del tunga och otympliga produkter.
För att hålla en bra nivå arbetar vi tillsammans med kund mot KPI:er, som du får ta del av för att förbättra prestationen.
Vad vi söker
Vi söker dig som är engagerad och driven i arbetet. Du ska vilja prestera på arbetsplatsen och gärna ta egna initiativ. Krav är att kunna skriva och tala svenska samt att ha ett giltigt truckkort för truck A1-3.
Hos kunden utvecklas produktionen dagligen vilket gör att du behöver vara intresserad av att lära dig nya saker, samtidigt som du behöver arbeta effektivt.
Lagererfarenhet sedan tidigare är självklart meriterande men vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Erfarenhet av att ha plockat tidigare är ett krav.
Vi hoppas att hitta personer som vill växa och utvecklas på arbetsplatsen och i arbetslivet, med en start via ansökning nedan. Kvalifikationer
Giltigt truckkort för A1-3
Erfarenhet av att plocka med truck
Behärskar det svenska språket väl
Flexibel med arbetstider
Meriterande:
Tidigare erfarenhet av lagerarbete
Körkort och bil
Om Pokayoke
Pokayoke är ett kompetensbolag inom logistik med bemanning som kärnverksamhet. Vi består av logistikspecialister och med vår långa erfarenhet i branschen finns det inte en logistikutmaning vi inte stått inför. Detta är en kunskap vi nu vill dela med oss av. Ersättning
