Driven och strukturerad underhållsingenjör till Sydvatten!
Vatten är världens äldsta dryck och vårt viktigaste livsmedel.
Med fokus på säkerhet och hållbarhet producerar Sydvatten dricksvatten till nästan en miljon skåningar. Sydvatten är en av Sveriges största dricksvattenproducenter. Vi äger och driver Bolmentunneln, de två vattenverken Ringsjöverket och Vombverket samt huvudledningssystemet för distributionen av dricksvatten. Dricksvattenproduktion är en vital samhällsnytta och genom samarbete kan de 17 delägarkommunerna garantera sina invånare, skolor, sjukhus och företag en trygg och kostnadseffektiv dricksvattenförsörjning in i framtiden.
Till vår underhållsavdelning på Vombverket söker vi nu en driven och strukturerad Underhållsingenjör som har en viktig roll i att säkerställa att våra anläggningar fungerar effektivt och tillförlitligt.
Vi erbjuder Hos oss finner du en kultur som präglas av affärsmässighet, medborgarfokus, produkt- och verksamhetsutveckling samt vara en attraktiv arbetsgivare. Du får goda möjligheter till kompetensutveckling. Vi jobbar också för att medarbetare hos oss ska kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid. Vi eftersträvar jämn könsfördelning och värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.
Huvudsakliga arbetsuppgifter Som Underhållsingenjör på Vombverket får du en central roll i vårt arbete med att utveckla och förvalta våra anläggningar.
Du ansvarar för att ta fram och uppdatera underhållsplaner, etablera och vidareutveckla det förebyggande underhållet och säkerställa att all utrustning integreras i vårt underhållsystem. Du arbetar både operativt och strategiskt genom att delta i det dagliga underhållet samtidigt som du arbetar med att förbättra rutiner, system och metoder för framtidens underhåll.
Du deltar även i projekt som teknisk specialist där du bidrar med underhållsperspektivet vid nyinstallationer, ombyggnationer och driftsättningar. Du kommer också medverka i upphandlingar och arbeta med dokumentation inom teknik- och underhållsområdet.
I rollen ingår det att utreda och sammanställa investeringsbehov, vilket utgör ett viktigt underlag för vårt budgetarbete och framtida underhållsplanering.
Kvalifikationer Du har en ingenjörsutbildning inom exempelvis maskinteknik, drift- och underhållsteknik, process, energiteknik eller fått likvärdig kompetens genom arbetslivserfarenhet. Du har god förståelse för underhåll av mekaniska system inklusive pumpar, ventiler och processteknisk utrustning.
Du har också en hög administrativ förmåga och god datorvana samt förmåga att arbeta i olika IT-system.
Din kommunikationsförmåga är mycket god både på svenska och engelska i tal och skrift.
B-körkort är ett krav då våra anläggningar är geografiskt utspridda.
Personliga egenskaper Som person arbetar du strukturerat och organiserat och har förmågan att planera, prioritera och följa upp arbetet på ett effektivt sätt.
Du tar egna initiativ och trivs med att arbeta självständigt men uppskattar också samarbetet med kollegor och externa kontakter.
Med din analytiska förmåga och ditt helhetsperspektiv bidrar du till att utveckla verksamheten och skapa en trygg och effektiv drift.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsvillkor Tillsvidareanställning.
Sydvatten bedriver samhällsviktig verksamhet och ställer därför höga krav på säkerhets- och sekretessmedvetande hos våra medarbetare.
Sydvatten bedriver samhällsviktig verksamhet och ställer därför höga krav på säkerhets- och sekretessmedvetande hos våra medarbetare. En del av våra befattningar är säkerhetsklassade, vilket innebär att du som sökande kan komma att gå igenom en säkerhetsprövning innan anställning, i enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2015:585). Krigsplacering kan även vara aktuellt för vissa befattningar.
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta underhållschef Håkan Åkesson tfn 010-515 10 24.
Övrigt Sydvatten AB gör aktiva val när det gäller var vi vill exponera våra platsannonser och vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa tjänster eller annonsplats för en pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden.
Ansökan Välkommen att ansöka senast 2026-04-24. Löpande urval kan ske, så skicka gärna in din ansökan redan idag! Så ansöker du
