Driven och självgående trafiklärare sökes
2026-02-10
Råsunda Trafikskola ligger centralt i Solna endast 2 min promenad från Näckrosens tunnelbana. Vi sitter i fräscha och nya lokaler med bra kommunikationsmedel. Efter en slutförd utbildning hos oss får eleverna en större förståelse hur man handlar klokt och säkert ute i trafiken. Just nu är vi 3 lärare och en receptionist på heltid men söker efter en ny trafiklärare som vill växa och utvecklas med oss. Vi är en trafikskola som är kända för god service, kvalité och detta bidrar till nöjda elever. Som övningsbilar använder vi oss av Volkswagen T-Roc.
Om dig:
Vi söker efter en driven och självgående trafiklärare som vet vad han eller hon vill, som kan ta ett eget ansvar och initiativ som även är engagerad i sin roll. Du ska vara positiv och sprida glädje bland eleverna och kollegor.
Vi söker en person som kan få eleverna att känna sig trygga i bilen. Du ska vara tålmodig och alltid sätta eleven i första rum. Du ska ge eleven en trevlig upplevelse som får den att vilja komma tillbaka och fortsätta sin utbildning hos oss. Vi arbetar med modern pedagogik och ser gärna att du lär dig sättet vi arbetar på så alla har samma arbetssätt.
Självklart skall du vara godkänd och behörig lärare från transportstyrelsen.
Att utbilda elever för b-behörighet, har du möjlighet att hålla Riskettan, handledarkurser, teorikurser så är det ett plus såklart men ej ett krav.
Vi söker deltid/timlön med möjlighet till heltid för rätt person och rätt elevunderlag.
Vi ser fram emot din ansökan och intervjuer sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: info@rasundatrafikskola.se Arbetsgivare Råsunda Trafikskola AB
Råsundavägen 176 (visa karta
)
169 36 SOLNA Körkort
