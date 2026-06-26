Driven och nyfiken kommunikatör - Vikariat på halvtid
Bollnäs Kommun / Marknadsföringsjobb / Bollnäs Visa alla marknadsföringsjobb i Bollnäs
2026-06-26
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-26Beskrivning
Vill du göra skillnad och stötta verksamheter som arbetar med samhällsviktiga uppdrag? På kommunikationsenheten i Bollnäs kommun arbetar vi både strategiskt och operativt inom hela kommunikationsområdet. Vårt uppdrag är att leda, samordna, följa upp och utveckla kommunens arbete med intern och extern kommunikation, kriskommunikation och varumärken. Vi är rådgivande och stöttar verksamheter med kommunikationsplanering och vi producerar kommunikationsmaterial till kommunens kanaler, med utgångspunkt på målgruppernas behov och förutsättningar.
Nu ska två av våra medarbetare arbeta med andra uppdrag under en period, så vi behöver dig som vill vara en del av vårt team, där du får arbeta brett inom kommunikationsområdet.Dina arbetsuppgifter
• kommunikationsstöd och rådgivning till chefer och verksamheter
• planera, genomföra och följa upp kommunikationsinsatser
• ta fram kommunikationsplaner och förankra med ansvariga
• skriva och publicera innehåll på webb, intranät och sociala medier
• samt säkerställa att kommunikationen är tillgänglig och följer lagar och riktlinjer, till exempel enligt klarspråk och tillgänglighetskrav
Vid behov kan det även handla om att:
• producera enklare grafiskt material, foto eller film
• kommunikationsstöd i projekt och förändringsarbete
• vara rådgivande i mediafrågor samt bidra i kommunens kriskommunikation
Medarbetarna på kommunikationsenheten har gemensamt ansvar för en funktionsbrevlåda som verksamheterna kan skicka behov och önskemål till. Lådan bevakas under kontorstid; 08.00 - 16.30Kvalifikationer
Vi söker en självgående och trygg kommunikatör som kan hålla i ärenden från ax till limpa. Du behöver ha kunskap och erfarenhet av att planera kommunikationsinsatser utifrån behov och önskad effekt och du kan vara rådgivande i kommunikations- och mediafrågor till chefer och verksamheter.
Du har minst två års erfarenhet av att arbeta med kommunikation, gärna inom offentlig sektor. När du producerar kommunikationsmaterial är det naturligt för dig att anpassa innehållet till olika kanaler, med målgruppens perspektiv och förutsättningar i fokus.
Vi söker dig som har:
• högskoleutbildning inom medie- och kommunikationsvetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• minst två års erfarenhet av kommunikationsarbete
• mycket goda kunskaper i svenska och god förmåga att skriva tydliga och målgruppsanpassade texter
• erfarenhet av webbpublicering och arbete i digitala kanaler
• erfarenhet av webbpublicering i Sitevision
• goda kunskaper i Adobe-programmen InDesign, Photoshop och PremierPro
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
• kommunikationsarbete inom offentlig sektor
• rådgivning till chefer i kommunikations- och mediafrågor
• kriskommunikation
• tillgänglighetsanpassning (WCAG) och klarspråkAnställningsvillkor
Arbetstiden kan förläggas flexibelt, med utgångspunkt på verksamheternas behov. Halvtid kan till exempel innebära halvtid varje dag eller tre hela dagar ena veckan, två dagar nästa. Planeringen sker i dialog med dig och ansvarig chef, för att det både ska bli praktiskt för dig och för att enheten ska få en jämn resursfördelning under veckan.
Du kan arbeta en del av din arbetstid på distans. I vårt team försöker vi vara på plats en gemensam dag i veckan för att ha kvar vår gruppkänsla och gemenskap.
Det är viktigt med en god arbetsmiljö och balans mellan arbete och privatliv, därför har vi möjlighet till flextid hos oss.
Om Bollnäs kommun
Som medarbetare i Bollnäs kommun arbetar du med det som är viktigt på riktigt – och tillsammans skapar vi bra dagar för de cirka 26 000 Bollnäsbor som är beroende av vårt arbete. Hos oss får du stolta kollegor som med arbetsglädje utvecklar Bollnäs långsiktigt och hållbart. I vår kommun, med över 400 föreningar, ett kulturutbud över det vanliga och en närhet till landsbygd, stad och fjäll får du ett liv där det är enkelt att få vardagen att gå ihop.
Välkommen till Bollnäs, hjärtat av Hälsingland! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Bollnäs Kommun
(org.nr 212000-2361), http://www.bollnas.se
Våggatan 6 (visa karta
)
821 42 BOLLNÄS Arbetsplats
Kommunstyrelseförvaltningen, Kommunikationsenheten Kontakt
Niklas Prytz niklas.prytz@bollnas.se 072-2086377 Jobbnummer
9981503