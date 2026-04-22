Driven och engagerad tennistränare för tennisskolan

Fören Alingsås Tennishall och Tennisklubb / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Alingsås
2026-04-22


Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Alingsås, Ale, Vårgårda, Lerum, Bollebygd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Fören Alingsås Tennishall och Tennisklubb i Alingsås

Alingsås Tennisklubb söker en driven och engagerad tränare med huvudansvar för Tennisskolan (ålder 6-12 år)
Alingsås Tennisklubb bildades 1919 och har en fin verksamhet med ca 375 medlemmar i alla åldrar. Vi har 4 hardcourtbanor inomhus och 4 grusbanor utomhus.
Vi är en klubb där vi månar om varandra och utvecklas tillsammans.
Du kommer vara ansvarig för tennisskolan i åldrarna 6-12 år men också leda våra ungdomstränare och vara en del av deras utbildning. Du kommer även vara en del av tränarskaran som håller i vuxenkurserna. Att hålla privatlektioner ingår också i uppdraget.
Tillsammans med vår tränare som är ansvarig för vår tennisakademi kommer ni vara kärnan i vår verksamhet.
Vi söker dig som:
• Är utbildad tränare minst nivå "Klubbtränare"
• Brinner för att utveckla andras tennis
• Kan planera och schemalägga tennisskolans träningar/aktiviteter
• Är en pålitlig lagspelare som tar ansvar och vill klubben och elevernas bästa
• Kan ta till sig och arbeta efter klubbens värderingar, Trygg tennis för alla.
Spelstyrka, hög tävlingserfarenhet och tävlingsledarutbildning är meriterande.
Tjänsten är på 75% med största delen på banan men för rätt person kan det eventuellt bli 100%. Du blir en viktig pusselbit i klubbens utveckling och kommer arbeta nära ansvarig för vår akademi samt sportansvarig i styrelsen.
Tillträde: juni 2026 eller enligt överenskommelse
Lön och övriga förmåner: enligt överenskommelse
Ansökan och frågor om tjänsten skickas till Malin Giselsson: malin@plattformen.se,
073 5191014
Urval och intervjuer sker löpande. Klubbens hemsida: www.alingsastk.nu
Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
E-post: malin@plattformen.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Fören Alingsås Tennishall och Tennisklubb
Nolhaga Allé 10 (visa karta)
441 55  ALINGSÅS

Arbetsplats
Alingsås Tennishall & Tennisklubb, Fören

Jobbnummer
9870325

Prenumerera på jobb från Fören Alingsås Tennishall och Tennisklubb

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Fören Alingsås Tennishall och Tennisklubb: