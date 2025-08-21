Driven och engagerad Account Manager
2025-08-21
Driven och engagerad Account Manager till innovativ marknadsföringsplattform
Är du en passionerad säljare som brinner för att erbjuda innovativa lösningar, skapa affärsnytta och bygga starka kundrelationer? Nu söker vi en driven och affärsfokuserad Account Manager som vill vara med på en spännande tillväxtresa inom marknadsföring och teknik.Publiceringsdatum2025-08-21Om företaget
Vi är en nylanserad och snabbt växande marknadsföringsplattform som förändrar hur varumärken driver försäljning, bygger lojalitet och ökar sin synlighet. Genom cashback-erbjudanden och ett kraftfullt kampanjverktyg hjälper vi våra kunder att påverka konsumentbeteenden - oavsett var köpet sker.
Din roll
Som Account Manager får du en nyckelroll i att driva tillväxt genom att identifiera och skapa nya affärsrelationer. Du arbetar kreativt och proaktivt för att utveckla skräddarsydda lösningar - från enklare kampanjer till mer komplexa koncept - som skapar verkligt värde för våra kunder. Du har fokus på den svenska marknaden och arbetar nära ett engagerat team för att skapa effektiva och kreativa kampanjer.
Ansvarsområden:
Utveckla kundanpassade lösningar som stärker varumärkeslojalitet och ökar försäljning
Skapa och bibehålla starka relationer med beslutsfattare inom marknadsföring och media
Identifiera nya affärsmöjligheter och partnerskap som gynnar både kund och företag
Samarbeta med säljteamet för att planera och genomföra kampanjer
Säkerställa att alla lösningar är i linje med våra värderingar och affärsmål
Ansvara för hela försäljningsprocessen - från första kontakt till avslut
Bidra till en förstklassig kundupplevelse genom tätt samarbete med interna team
Bygga upp och utveckla en långsiktig kundportfölj med fokus på resultat och lönsamhet
Kommunikation och rapportering:
Arbeta tvärfunktionellt för att säkerställa att kampanjer är godkända och kvalitetssäkrade
Förbättra och uppdatera presentations- och konceptmaterial med hög professionell standard
Vi söker dig som har:
3-5 års erfarenhet av B2B-försäljning, gärna inom marknadsföring, media, SaaS eller reklam
En kreativ approach till försäljning och vana att tänka utanför boxen
Driv, energi och affärsmannaskap, samt en förmåga att inspirera andra
Mycket god kommunikationsförmåga och samarbetsvana över flera avdelningar
Intresse för att vara med på en tillväxtresa där innovation står i centrum
Vi erbjuder:
En dynamisk arbetsmiljö med ett engagerat och inkluderande team
Möjlighet att påverka och forma en spännande framtid i ett expansivt företag
En roll där du kombinerar kreativitet och försäljning för att skapa kundvärde
Konkurrenskraftig lön och attraktiva förmånerSå ansöker du
I samarbete med Talent&Partner ser vi fram emot din ansökan så snart som möjligt - urval sker löpande. Skicka ditt CV och ett personligt brev till work@talentpartner.se
. Utforska fler möjligheter på www.talentpartner.se. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-04
