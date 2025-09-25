Driven Montör/Tekniker till Thermo King i Göteborg
2025-09-25
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
Dina arbetsuppgifter
Vill du utvecklas i en roll som montör och bli en del av ett branschledande företag inom transportkyla? Thermo King expanderar och söker nu en montör som vill vara med i en spännande expansionsfas. I din roll som montör/tekniker kommer du att arbeta med montering och installation av kylaggregat på transportbilar, tunga fordon och släp.
Din Profil
Vi letar efter dig med en teknisk bakgrund och gedigen kunskap inom fordonselektronik. Du arbetar noggrant, har ett lösningsorienterat förhållningssätt och trivs både i självständiga uppgifter och i samarbete med kollegor. För att lyckas i rollen behöver du ha en utbildning och erfarenhet som elektriker, helst med inriktning mot fordon. Det är avgörande att du har god förståelse för fordonselektronik, elsystem och gällande elsäkerhetsföreskrifter. B-körkort är ett krav.Om företaget
Thermo King har sedan länge insett sitt ansvar som branschledande inom transportkyla med att ställa mycket höga miljökrav. Vår ambition berör allt vi gör. Först på marknaden med låg GWP köldmedia R-452A, extremt låg-ljuds alternativ, exceptionellt låga avgasutsläpp och state-of-the-art tillverkningsanläggningar: bara några av milstolparna. Våra kunder behöver veta att de arbetar med den grönaste utrustning på marknaden och inget kommer stoppa oss att förverkliga detta.
Kontaktuppgifter
I denna rekrytering samarbetar vi med Autorekrytering och frågor kring tjänsten besvaras av rekryterare Kajsa Fyhr, kajsa.fyhr@autorekrytering.se
