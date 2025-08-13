Driven mekanikkonstruktör sökes
Q Professionals AB är ett företag nicschat mot techsektorn. Vi har kollektivavtal och är medlemmar i Almega TechSverige.Publiceringsdatum2025-08-13Beskrivning
Till spännande kund söker vi en erfaren mekanikkonstruktör som kan bidra med kompetens och expertis inom utveckling och forskning! Vi söker dig som har en gedigen teknisk bakgrund och är intresserad av att arbeta med utmanande projekt inom mekanisk design och produktutveckling.Dina arbetsuppgifter
I arbetet kommer du att konstruera och utveckla mekaniska komponenter och system från koncept till produktion där arbetet utförs i CAD-programmet Catia v6. Du kommer att samarbeta tvärfunktionellt med avdelningar för att skapa integrerade och optimerade lösningar. Kvalifikationer
För att passa i rollen söker vi dig som har:
Något/några års relevant arbetslivserfarenhet inom mekanikkonstruktion,
- Högskole- eller civilingenjörsexamen inom maskinteknik, produktdesign eller motsvarande,
Kunskaper i engelska och svenska i såväl tal och skrift.Anställningsvillkor
För att öka dina möjligheter att gå vidare i processen rekommenderar vi att du uppdaterar ditt CV och tydligt visar hur du matchar de kvalifikationer och kompetenser som efterfrågas för tjänsten. I en konkurrensutsatt process är det viktigt att framhäva din relevanta erfarenhet och hur du kan bidra till uppdragets framgång.
Du kommer att bli anställd som konsult hos oss på Q och arbeta heltid, stationerad hos klientföretaget i Linköping.
Låter detta som en spännande möjlighet för dig? Skicka in din ansökan redan idag!
Kandidater presenteras löpande till vår kund så vänta därför inte med din ansökan!
Q har kollektivavtal och är medlem i branschorganisationen Almega, Tech Sverige samt i Svenskt Näringsliv. Företaget erbjuder interims- och rekryteringslösningar inom branscherna IT, teknik, administration, ekonomi, industri samt lager/logistik med personallösningar inom olika befattningsnivåer. Ersättning
