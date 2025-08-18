Driven medarbetare till Borr- och Hyvelavdelningen
2025-08-18
, Svenljunga
, Gislaved
, Gnosjö
, Ulricehamn
Driven medarbetare till Borr- och HyvelavdelningenPubliceringsdatum2025-08-18Om företaget
Larssons Träindustri i Tranemo AB är ett svenskt träförädlingsföretag med rötter i hantverk och blicken mot framtiden. Vi är 30-tal personer som arbetar med tillverkning av kvalitetsprodukter i trä - både för industriella serier och kundanpassade lösningar. Under ny ledning genomgår företaget en omfattande modernisering med fokus på teknik, kvalitet och hållbarhet. Vi investerar i både människor och maskiner - och söker nu fler engagerade medarbetare som vill vara med och bygga framtidens träindustri.
Maskinoperatör träbearbetning
Är du en person med energi, initiativförmåga och praktisk handlingskraft? Gillar du att lära dig nya saker, ta tag i utmaningar och hålla många bollar i luften? Då kan det här vara jobbet för dig.Om tjänsten
Du blir en viktig del av vår borr- och hyvelavdelning där du får arbeta nära både maskiner och kollegor. Arbetet är varierande och omfattar bland annat:
Körning och övervakning av borr- och hyvelmaskiner
Enklare maskininställningar och underhåll
Hantering av material och produkter i flödet tex, trumling, sortering samt viss montering
Bidra till ordning, tempo och kvalitet i produktionen
Vi söker dig som har:
Gärna träteknisk eller industriell bakgrund, men viktigast är rätt inställning
Energi, arbetsglädje och förmåga att ta initiativ
Intresse av att lära dig nya maskiner och arbetsmoment
Samarbetsförmåga och vilja att bidra till laget
Vi erbjuder dig:
En arbetsplats där du får ta ansvar och utvecklas i rollen
Möjlighet att lära dig och utvecklas vidare inom träbearbetning
En del i ett företag med lång tradition men på väg in i framtiden
Kollegor som stöttar och en arbetsmiljö med tempo och variationSå ansöker du
Skicka ditt CV till info@larssonstra.se
så snart som möjligt.
Har du frågor om tjänsten? Kontakta Barbro Sjögren på 0325-472 55 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-17
E-post: barbro.sjogren@larssonstra.se Arbetsgivarens referens
