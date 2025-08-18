Driven lagermedarbetare sökes!
Saab AB / Lagerjobb / Linköping Visa alla lagerjobb i Linköping
2025-08-18
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Saab AB i Linköping
, Motala
, Norrköping
, Haninge
, Nyköping
eller i hela Sverige
Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Din roll
Vi söker nu en person till vår lagerverksamhet där vi ankomstmottar, kontrollerar, hanterar och levererar inkommande material till verksamheten. Det gäller både inköpt material, från våra globala leverantörskedjor, samt egentillverkat material. Vårt gemensamma ansvar är att försörja tillverkningen av produkter till våra kunder, inom och utanför Saab.
Du kommer ingå i ett team om 13 medarbetare som har till huvuduppgift att förse produktion med material. Du kommer att få vara med i hela kedjan, från ankomstmottagning, med hjälp av truck, till inleverans direkt till produktion. Arbetsuppgifterna består i till stor del av att med hjälp av scanner och digitala hjälpmedel, plocka och kitta material som levereras till taktade produktionslinor. Vi kommer fortsätta jobba med ständiga förbättringar, för att effektivisera vår verksamhet, och ser stora möjligheter att utveckla våra flöden för att möta kommande utmaningar. I och med detta kan du på sikt även få möjlighet att arbeta mer med kvalitetskontrollen av inkommande material. Publiceringsdatum2025-08-18Profil
Vi söker dig som är noggrann och som alltid agerar med stort driv och entusiasm. Du ska trivas med att arbeta i ett högt tempo och bör därför hantera pressade situationer med ett lugn. Du är en lagspelare som arbetar strukturerat och effektivt mot våra gemensamma mål. Vi ser att du är en person som trivs i en miljö där vi är ärliga och prestigelösa i vårt agerande mot varandra.
För att klara av den här tjänsten ser vi gärna att du har:
* Gymnasieexamen
* Truckkort
* Goda språkkunskaper i svenska och engelska, såväl i tal som skrift
* Goda kunskaper i Microsoft Office
Det är även meriterande om du har:
* Tidigare arbetslivserfarenheterfarenhet från flygplansindustri eller logistik.
* Erfarenhet av affärssystemet IFS-ERP.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad blir du en del av
Bakom våra innovationer finns alla de som har gjort det möjligt. Modiga pionjärer och kluriga tänkare. Vardagshjältar och kreativa problemlösare. De som delar djup kunskap och de som utforskar nya områden. Och alla däremellan.
Här har du chansen att påverka och bidra på ditt unika sätt. Allt från att utveckla kod och bygga imponerande försvars- och säkerhetslösningar till att ta en kaffe med en kollega. Varje bidrag räknas. Vi ger dig möjlighet att anta utmaningar och skapa smarta innovationer. I vår vänliga och tekniksmarta värld finns plats för dig att växa. Vi finns här för att tillsammans skapa trygghet för människor och samhällen.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 25,500 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här. Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REQ_36009". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab AB
(org.nr 556036-0793) Arbetsplats
Saab AB Jobbnummer
9463760