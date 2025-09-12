Driven Lagerarbetare till PacsOn - En go arbetsplats!
2025-09-12
Är du intresserad av att bli en del av ett härligt gäng lagerarbetare där man har roligt på jobbet och har högt i tak? PacsOn söker nu sin nästa stjärna som ska fullborda deras kompetenta och härliga team! Om du är intresserad av att jobba på lager är detta perfekt för dig!
PacsOn International AB levererar kundanpassade emballage- och förbrukningslösningar till industri och andra verksamheter. De erbjuder bland annat lådor, tejp, sträckfilm, etiketter och hygienprodukter - ofta med hållbara alternativ. Företaget arbetar långsiktigt med fokus på partnerskap, effektivitet och miljömedvetenhet. Pacson International är en del av PacsOn-gruppen, som består av 7 olika bolag, som finns representerade på 15 orter runt om i Sverige. Alla med en stark lokal förankring och lokalt engagemang. Tillsammans omsätter gruppen ca 1,6 miljarder SEK och har ca 200 anställda.
Tjänsten
Som lagermedarbetare hos PacsOn plockar du varor enligt kundorder samt lastar och lossar från lastbil. Det kan förekomma en del tunga lyft. Du ser betydelsen av samarbete mellan dina kollegor och att vara noggrann för att säkerställa hög kvalité. I denna roll rapporterar du till deras Lagerchef.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Ta emot leveranser
• Registrera leveranser
• Lägga upp varor på hyllor-Köra truck
• Hämta ner varor
• Kund och leverantörskontakt
• Komma med förbättringsförslag
Vad söker vi hos dig?
Som person är du självständig och tycker om att ta egna initiativ. Du fungerar bra i grupp och är serviceinriktad och noggrann. Vi ser gärna att du gillar högt tempo, är framåtsträvande och är villig att ständigt utvecklas och lära dig nya saker.
Skallkrav:
• God förmåga i svenska och engelska i tal och skrift
• B-körkort
Meriterande:
• Tidigare erfarenhet av lagerarbete
• Truckkort A1-4 och B1-4
Vad erbjuder PacsOn dig?
Kunden erbjuder fantastiska medarbetare och högkompetenta kollegor. Att vårda varandra och deras kultur är en självklarhet - nu och framöver. Du får ta del av en varm kultur som präglas av "tillsammans". Det är så de mår bra, har kul, växer och står starka mot både leverantör och kund. Du kommer få vara med på ett riktigt äventyr då de är inne i en expansiv och spännande resa mot nya möjligheter, kollegor, expansion och minnen. Hos PacsOn händer det något hela tiden men en sak står stabilt - vilken resa som än väntar, gör de den ihop.
Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige.
För denna tjänst kommer du de inledande 9 månaderna vara anställd genom Framtiden AB för att sedan ha mycket goda möjligheter att gå över och bli anställd direkt hos PacsOn.
Startdatum: Omgående
Placeringsort: Linköping
Arbetstider: Kl. 7-16
Omfattning: Heltid
Lön: GFL Ersättning
