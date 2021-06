Driven kontorsadministratör sökes - Categoria AB - Administratörsjobb i Katrineholm

Categoria AB / Administratörsjobb / Katrineholm2021-06-29Driven kontorsadministratör sökes - heltidNu söker Categoria AB samt Warbro Kvarn AB tillsammans en driven kontorsadministratör. Categoria AB är en mindre redovisningsbyrå med stort fokus på en mer personlig kundkontakt. Bolaget grundades 2012 och har sedan dess byggt upp en intressant kundbas med diverse olika bolag runt om i landet. Warbro kvarn AB startade 2002 som ett familjeföretag och här odlas och förädlas ekologiskt spannmål. Matkärlek med ursprung är bolagets motto. I kvarnen på Linds gård i Sköldinge arbetar just nu 8 personer i olika åldrar fördelat på kontoret och i produktionen.Vi söker nu en strukturerad person till tjänsten som kontorsadministratör på de båda kontoren. Det är en fördel om du trivs i en roll med omväxlande arbetsuppgifter. Tjänsten är på heltid och kommer att fördelas på två olika adresser. Här har du chansen att visa upp dina organisatoriska egenskaper och du kommer att få mycket ansvar.I arbetsuppgifterna ingår:svara i telefon och ta emot besökregistrera ordermottagningta emot leveranserhantera enklare ekonomiuppgifterhantera postregistrera inkommande ärendenOm dig:Som person behöver du vara ansvarstagande och strukturerad i de arbetsuppgifter du tar dig an. Det är en fördel om du trivs i en roll med omväxlande arbetsuppgifter. Du bör ha erfarenhet av administrativt arbete sedan tidigare och vi tar för givet att du är en tålmodig och prestigelös person som är mån om att göra ett bra jobb. Erfarenhet inom löpande bokföring är meriterande men inget krav och vi ser gärna att du som lägst besitter en befattning som gymnasieekonom.ANSÖK SENAST: 2021-07-31ANSTÄLLNINGSFORM: tills vidare, heltid.Vid eventuella frågor kontakta Christine Wislander på christine@categoria.se Ansökan skickas till christine@categoria.se Vi träffar kandidater löpande och tjänsten kan tillsättas tidigare.2021-06-29Sista dag att ansöka är 2021-07-29Categoria ABDjulögatan 35 C BV64130 Katrineholm5836877