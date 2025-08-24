Driven Kollega till Flytthjälp & Trädgård
Ordning och Reda Vby AB / Budjobb / Umeå
2025-08-24
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige
, Vännäs
, Bjurholm
eller i hela Sverige
Vi söker nu en ny kollega till Flytthjälp och Trädgård.
Ordning och Reda är ute på en spännande resa med i dagsläget 5 stationsorter och ca 20 anställda.
Du kommer i första hand arbeta med Flytthjälp & Trädgård åt framförallt privatpersoner och fastighetsägare.
För att klara av rollen krävs en god fysik, behärska svenska i tal och skrift och vi ser gärna tidigare erfarenhet av dessa uppgifter. Har du BE körkort är det ett stort plus.
Känner du att det är just dig som vi söker tveka inte att skicka in din ansökan.
Placeringsort Vännäs/Umeå och tillträde omgående. Behovs- eller timanställning kan finnas möjlighet till deltid/heltid.
Urval sker löpande så passa på att skicka in din ansökan redan idag till viktoria@ordningochreda.com
märk med "Flytthjälp & Trädgård"
Sista dag att ansöka är 2025-09-23
E-post: ansokning@ordningochreda.com
(org.nr 559270-5023) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ordning och Reda Kontakt
Viktoria Svanbro Viktoria@ordningochreda.com 076-029 37 43 Jobbnummer
9472808