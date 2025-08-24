Driven Kollega till Flytthjälp & Trädgård

Ordning och Reda Vby AB / Budjobb / Umeå
2025-08-24


Vi söker nu en ny kollega till Flytthjälp och Trädgård.
Ordning och Reda är ute på en spännande resa med i dagsläget 5 stationsorter och ca 20 anställda.
Du kommer i första hand arbeta med Flytthjälp & Trädgård åt framförallt privatpersoner och fastighetsägare.
För att klara av rollen krävs en god fysik, behärska svenska i tal och skrift och vi ser gärna tidigare erfarenhet av dessa uppgifter. Har du BE körkort är det ett stort plus.
Känner du att det är just dig som vi söker tveka inte att skicka in din ansökan.
Placeringsort Vännäs/Umeå och tillträde omgående. Behovs- eller timanställning kan finnas möjlighet till deltid/heltid.
Urval sker löpande så passa på att skicka in din ansökan redan idag till viktoria@ordningochreda.com märk med "Flytthjälp & Trädgård"
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-23
E-post: ansokning@ordningochreda.com

Arbetsgivare
Ordning och Reda Vby AB (org.nr 559270-5023)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Ordning och Reda

Kontakt
Viktoria Svanbro
Viktoria@ordningochreda.com
076-029 37 43

Jobbnummer
9472808

