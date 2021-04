Driven Kock till Skogslidens kök - Båstads Kommun, Skogsliden Kök - Chefsjobb i Båstad

Prenumerera på nya jobb hos Båstads Kommun, Skogsliden Kök

Båstads Kommun, Skogsliden Kök / Chefsjobb / Båstad2021-04-14Professionalism, arbetsglädje och respekt - Båstads kommun är en kreativ plats för alla som vill utveckla, förändra och förbättra. Tillsammans känner vi stolthet över det vi gör och är öppna för omvärlden.Skogslidens kök söker nu en kock som bidrar till vällagade och näringsriktiga måltider med det lilla extra till våra seniorer.Vi serverar dagligen cirka 4000 portioner i Båstads kommun med både tillagningskök och mottagningskök varav Skogsliden dagligen tillagar cirka 400 portioner.2021-04-14Köket tillagar både lunch och middag dagligen årets alla dagar. Vi tillagar så mycket som möjligt från grunden på råvaror av god kvalitet. Hos oss får du tillit, förtroende och en möjlighet att vara kreativ. Vill du vara med och utveckla framtidens seniormåltider tillsammans med kunniga kollegor är du den vi söker.Våra kockar arbetar med tillagning, planering, servering och hantering av all kost inklusive specialkost som även innefattar konsistensanpassad kost. Vi tillagar och packar även kyld mat som distribueras ut dagligen till vård och omsorgstagare i ordinärt boende. Måltidsenheten strävar dagligen efter att våra seniorer ska få den bästa möjliga måltidsupplevelsen varje dag.Du ansvarar för måltidskvalitén och den dagliga driften i köket. Svenskt, närodlat och ekologiskt med fokus på klimatsmart och säsong är viktigt i Båstads kommun. Du kommer att beställa råvaror via e-handel, utföra egenkontroll samt visst arbete med kostdataprogrammet Mashie.Dagligen serveras lunch, middag och en dessert till särskilda boenden, hemvården erbjuds dagligen lunch samt dessert.Vi söker dig som är utbildad kock samt med grundläggande kunskaper i livsmedelshygien och näringslära. Erfarenhet av specialkost eller specialkostutbildning är meriterande. Du har en hög känsla för service och värdskap. Som person är du lyhörd och tycker om att arbeta i team, har god samarbetsförmåga och anpassar dig lätt till förändringar. B-körkort erfordras.Du är driven, kreativ, lösningsfokuserad och engagerad. Öppen för förändringar och nyfiken på att lära dig nya saker. Du brinner för måltidglädje och vill ständigt utvecklas. Du är naturligtvis positiv till att laga mat till våra seniorer och du ser vikten av att måltiden är dagens höjdpunkt.Vi söker dig som brinner för den offentliga senior måltiden inom äldreomsorgen och vill göra det lilla extra.ÖVRIGTKommunala avtal gäller.Båstads kommun eftersträvar mångfald och ser gärna sökande som bidrar till detta.För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald. Rökfri arbetstid tillämpas.Inför rekryteringsarbetet har Båstads kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.Välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde: 1/6-2021 eller efter överenskommelse.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-04-28Båstads Kommun, Skogsliden Kök5689538