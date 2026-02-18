Driven Knowledge Specialist inom skatt till Bjorn Lunden
Björn Lundén AB / Juristjobb / Hudiksvall Visa alla juristjobb i Hudiksvall
2026-02-18
, Nordanstig
, Söderhamn
, Ljusdal
, Bollnäs
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Björn Lundén AB i Hudiksvall
, Göteborg
eller i hela Sverige
För dig som brinner för skatt och vill jobba i ett team som stärker hela branschen med sin expertis.
Om rollen
Vi söker nu en driven Knowledge Specialist inom skatt med placering Näsviken eller Stockholm.
Som Knowledge Specialist hos oss jobbar du i vårt Knowledge-team som levererar och tillhandahåller kunskap till våra kunder samt stöttar kollegor inom områden som redovisning, skatt, moms, juridik och personal. Vi besvarar kundfrågor i vår Frågeservice och producerar texter och annat material till våra informations- och nyhetstjänster. Vi ansvarar även för ett brett utbud av webbinarier och kurser både på plats och online.
Initialt är det viktigt att du har grundkunskaper inom ditt expertområde skatt och att du är driven och brinner för att utvecklas och lära dig mer. På sikt finns det stora möjligheter att vidareutvecklas i denna roll. Till stor del sker kompetensutvecklingen naturligt genom samarbete med erfarna kollegor. Mycket i denna roll handlar om viljan och förmågan att kunna grotta ner sig och spetsa sin kompetens, men också om att utvecklas även inom våra andra områden.
Merparten av vårt team finns i Näsviken i Hälsingland, men vi har även kontor i Stockholm och ser det som en möjlighet att du utgår därifrån. Tjänsteresor kan förekomma.
Vem söker vi?
Du är en person som brinner för skatt och har viljan att utvecklas. Du har en högskole- eller universitetsutbildning inom juridik eller ekonomi. Kanske har du tidigare arbetat på Skatteverket, en redovisningsbyrå eller liknande och vill prova på något annat där du får möjligheten att förkovra dig i din profession och hjälpa kollegor i branschen.
Då samarbete är viktigt för oss bör du trivas med att arbeta i team och ha god samarbetsförmåga. Kvalitet och noggrannhet är en självklarhet för dig, du arbetar självständigt och driver ditt arbete framåt. Vi tror att du är duktig på att kommunicera i tal och skrift samt har ett pedagogiskt förhållningssätt.
Du kommunicerar obehindrat på både engelska och svenska.
Vilka är vi?
Vi är Bjorn Lunden, affärsplattformen som förenklar vardagen för små och medelstora företag. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt .
Vi är på en riktigt spännande resa. Vi siktar högt och vår vision är att bli en av de ledande leverantörerna av programlösningar för redovisning och ekonomi i nordvästra Europa. Med rötterna i Hälsingland, närmare bestämt lilla Näsviken, har vi de senaste åren vuxit snabbt och gått från ett mindre, nationellt företag till en internationell koncern. Förutom i Sverige, finns vi i Nederländerna och Danmark.
Målet är kort och gott att göra vardagen lite enklare för företagare och entreprenörer. Något vi tror att vi kan uppnå med riktigt bra programvaror, kunskap, innovation och TACO. Kanske inte den tacos du tänker på, utan vår typ av TACO - Trust, Ambition, Collaboration and Ownership.
Vårt erbjudande
Vi erbjuder dig en roll i ett internationellt och växande företag med en stark marknadsposition, som vill utmana branschens jättar. Det är viktigt för oss att våra medarbetare mår bra och trivs på jobbet. Vi vill vara en schysst arbetsgivare och eftersträvar en hållbar balans mellan arbete och fritid. Det gör vi bland annat genom att erbjuda bra villkor och förmåner, 30 dagars semester samt möjlighet till flexibilitet. Vi vill vara det självklara valet för medarbetare som vill må bra och ha kul på jobbet.Publiceringsdatum2026-02-18Så ansöker du
Tjänsten är på heltid och tillsvidare med placering i Näsviken eller Stockholm.
Sista ansökningsdag är 22 mars 2026. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag. Så sök nu!
Vid frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta:
Anna Molin, Head of Knowledge: anna.molin@bjornlunden.com
• För denna rekrytering undanbeds alla typer av förfrågningar gällande extern hjälp via rekryteringsbolag eller liknande lösningar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Björn Lundén AB
(org.nr 556293-9982), https://jobb.careers.haileyhr.app/?tab=aboutUs
Näsviksvägen 23 (visa karta
)
824 65 NÄSVIKEN Jobbnummer
9751109