Driven HR-Partner till Karolinska Institutet, Huddinge (Vikariat)
Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Huddinge
2025-09-05
, Huddinge
eller i hela Sverige
Vill du bidra till en bättre hälsa för alla?
Som HR-Partner på KI är du en del i det viktiga arbetet att stötta medicinsk utbildning och forskning i världsklass.
Karolinska Institutet står för den enskilt största andelen medicinsk akademisk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Tjänsten är ett vikariat på 9 månader med möjlighet till eventuell förlängning beroende på verksamhetens behov och förutsättningar.
Din roll
Nu söker vi en vikarierande HR-Partner då en av våra medarbetare ska vara föräldraledig från våren. Vi letar efter dig som vill arbeta i en internationell och mångkulturell miljö, där du som HR-Partner är i daglig kontakt med institutionens chefer och medarbetare. Tjänsten består av en blandning av operativa och strategiska arbetsuppgifter. Den vi söker kommer att arbeta brett med HR-frågor inom många områden bl.a. kompetensförsörjning, arbetsrätt och organisatorisk och social arbetsmiljö.
I din roll kommer du att bistå forskare och övriga medarbetare med information och kunskap om lagar, regler och avtal inom HR-området. Du agerar chefsstöd och bollplank gentemot institutionens avdelningar. Vidare ingår att hantera och stötta i anställningsärenden och rekryteringsärenden, ofta av utländska medarbetare. Du samarbetar löpande med avdelningens ekonomer och deltar i uppföljning av forskargruppernas ekonomi- och personalplanering. Du bidrar även till att utveckla teamets arbetssätt så att vi kontinuerligt förbättras i vårt arbete.
Du kommer vara en del av ett HR-team bestående av fem personer, där du rapporterar till HR-chefen. På centrala KI finns även HR-specialister som vi samarbetar med. Tillsammans med övriga supportfunktioner stöttar vi institutionens sju avdelningar. Vi har en hybrid arbetsplats så du kommer ha möjlighet att arbeta hemifrån ett par dagar i veckan.
Vem är du?
Vi söker dig som har;
- lämplig högskoleutbildning t.ex. Personalvetarprogrammet eller annan likvärdig utbildning
- minst tre års arbetslivserfarenhet inom HR-området
- erfarenhet av chefsstöd inom HR
- goda kunskaper i arbetsrätt
- mycket goda kunskaper i svenska och engelska då all kommunikation internt kommer att ske i de båda språken såväl i tal som skrift
Det är meriterande om du har;
- erfarenhet av HR-arbete från högskola/universitet
- erfarenhet av HR inom statlig sektor
- erfarenhet av att arbeta med frågor kring arbets- och uppehållstillstånd för utländska medarbetare
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. För att lyckas i rollen bör du gilla problemlösning av komplexa problem och strategiskt arbete. Du behöver ha en utpräglad administrativ förmåga, noggrannhet i din hantering av uppgifter och ett strukturerat arbetssätt. Vidare ser vi att du som söker har en gedigen känsla för service och gärna överträffar dina kollegors förväntningar genom ett trevligt och professionellt bemötande. Avslutningsvis söker vi dig som är självgående och nyfiken samt har en vilja och förmåga att ta egna initiativ och driva ditt eget arbete framåt.
Vad erbjuder vi?
En kreativ, internationell och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som universitet är Karolinska Institutet en statlig myndighet. Det gör att du får goda förmåner genom vårt kollektivavtal. Medarbetare på KI erbjuds också möjlighet till ett flexibelt arbetssätt. Det innebär att om den verksamhet du jobbar i tillåter, så kan du arbeta en del av din arbetstid på distans. Du får även träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar där utbildad personal finns på plats.
Placering: Flemingsberg
Publiceringsdatum2025-09-05
Varmt välkommen med din ansökan senast den 2025-09-19.
Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi. I denna rekrytering söker du med ditt CV utan personligt brev. I ansökningsformuläret kommer du istället att få svara på några frågor om varför du söker jobbet.
Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2025-09-19
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "STÖD 2-3524/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karolinska Inst
(org.nr 202100-2973) Arbetsplats
Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Huddinge Kontakt
Annamaj Stolt, HR-Chef annamaj.stolt@ki.se Jobbnummer
9495369