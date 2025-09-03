Driven fordonstekniker till Auto Performance i Vellinge
Är du en skicklig fordonstekniker med ett brinnande intresse för fordon och teknik? Vill du arbeta i en modern verkstad med ett härligt team där du får möjlighet att utvecklas? Då kan du vara Auto Perfomance nya fordonstekniker!
Som fordonstekniker hos oss kommer du att arbeta med service, reparation och diagnostik av personbilar. Du kommer att få arbeta med den senaste tekniken och ha tillgång till moderna verktyg och diagnosutrustning. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara att utföra service och underhåll på fordon enligt tillverkarens specifikationer, diagnostisera och reparera mekaniska och elektriska fel, arbeta med felsökning och reparation av motorer, växellådor, bromssystem och elektronik samt bidra till en god arbetsmiljö och teamanda i verkstaden.
Din Profil
Vi söker dig som är noggrann och arbetar på ett strukturerat sätt. Du är vetgirig och har en stark vilja att utföra arbete av hög kvalitet, vilket gör att du gärna tar till dig nya instruktioner och utvecklar dina kunskaper. Som person är du driven, lösningsorienterad och har ett genuint intresse för bilar och teknik. Du ser kontinuerligt möjligheter att fördjupa din kompetens och växa i din yrkesroll. Även om du arbetar självständigt trivs du med att samarbeta nära med dina kollegor och bidra till en positiv laganda.
För att lyckas i rollen ser vi att du har fordonsteknisk utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet inom personbilar. Du innehar B-körkort och har goda kunskaper i både svenska och engelska, såväl i tal som i skrift.Om företaget
Välkommen till Auto Performance - en av Sveriges ledande aktörer inom sport- och lyxbilar.
I över två decennier har vi haft förmånen att leverera tusentals sport-, premium-, lyx- och familjebilar till nöjda kunder över hela landet. Med vår erfarenhet, vårt breda kontaktnät och vår djupa specialistkompetens skapar vi unika möjligheter för dig att göra de bästa bilaffärerna - oavsett om du söker en pålitlig familjebil, en exklusiv lyxmodell eller ett unikt samlarobjekt.
Vårt showroom är alltid fyllt med noggrant utvalda bilar som kombinerar prestanda, kvalitet och stil. Här får du personlig service och rådgivning anpassad efter just dina behov och önskemål.
Kontaktuppgifter
Om du har frågor kring processen eller tjänsten är du välkommen att höra av dig till Teo Sandahl på teo.sandahl@autorekrytering.se
.
