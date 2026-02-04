Driven fältsäljare Stockholm/Mälardalen
Köksbörsen AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2026-02-04
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Köksbörsen AB i Stockholm
, Tyresö
, Linköping
, Sundsvall
, Malmö
eller i hela Sverige
Köksbörsen levererar och projekterar kompletta restaurang/storkök över hela Sverige. Vi har en säljare i Göteborg, samt ett antal säljare i Stockholm. Vi expanderar nu säljteamet i Stockholm med ytterligare 1 fältsäljare för Stockholm/Mälardalen, då vi har sett ett utökat behov av ytterligare säljare, vi har ett härligt säljteam!
Vi ligger centralt i Stockholm. Vi har utställning av restaurangmaskiner, samt även en utställning för möbler/glas/porslin/bestick. För att lyckas med denna tjänst, så krävs flera års erfarenhet inom försäljning till dagligvaruhandeln/restaurangbranschen, det krävs att du har ett brett kontaktnät inom branschen och många kontakter att börja jobba med direkt. Det är ett stort plus om du tidigare har jobbat som säljare av restaurangmaskiner/inredning till restauranger/dagligvaruhandeln. I den här rollen kommer fokus att ligga på nykundsbearbetning, men du kommer även att utveckla befintliga kunder. Du ansvarar för din egen budget, kundstock och du bokar dina egna möten i ditt arbete.
Det är meriterande om du har goda försäljningsresultat sedan tidigare och det är ett krav att du har körkort. För att lyckas i rollen bör du tycka om att arbeta med uppsökande försäljning och vara duktig på att skapa ett brett kontaktnät inom branschen. Du ska självständigt kunna planera ditt arbete och vara en driven person som är hungrig på nya utmaningar.
Du är en självgående person som kan ta egna initiativ till nya affärer. Som person är du driven, stresstålig och ansvarsfull. Du har skinn på näsan och kan hantera många saker samtidigt. Det är viktigt att du är målinriktad och resultatfokuserad i ditt arbete och vill få snabba avslut i dina affärer. Vi ser att du är en social person som tycker om att ha mycket kundkontakt samt har ett sinne för att göra affärer. Vi ser det som meriterande om du har CAD vana. En fördel är om du är utbildad kock, eller har jobbat på restaurang.
• Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-06
E-post: info@koksborsen.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Utesäljare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Köksbörsen AB
(org.nr 556742-5631)
Södra Hamnvägen 3 (visa karta
)
115 56 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Köksbörsen AB Jobbnummer
9724063