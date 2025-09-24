Driven Ekonomi- och Projektadministratör till bolag i Norrköping
Vår kund med huvudkontor i Norrköping söker en driven administratör med erfarenhet av ekonomiarbete som med sin positiva inställning och sitt engagemang kan bli en självklar del i deras team. Uppdraget är tänkt att starta omgående och pågå ca 6 månader. För rätt person finns möjlighet till anställning hos kunden. Resor mellan Norrköping och Linköping förekommer regelbundet.Publiceringsdatum2025-09-24Om tjänsten
Rollen är bred och spänner över flera administrativa delar, men även visst ekonomirelaterat arbete. Till arbetsuppgifterna kan nämnas;
• Lägga upp och administrera projekt
• Skapa och skicka fakturor
• Granska och godkänna leverantörsfakturor
• Skriva protokoll på ledningsgruppsmöten
• Ansvara för frågor via telefon, mejl och fysisk kontakt
• Ta fram statistik och rapporter
• Inköp av förbrukningsmaterial, reklammaterial och arbetskläder
• Kvittohantering och redovisning kring detta
• Planera kundevent och personalaktiviteter
• Dokumenthantering
• Administrera företagets intranät och sociala medier
• Följa upp ramavtal och hantering av offerter
• Ansvara för diverse bokningar
• Löpande dialog med löneadministratör och ekonomiansvarig
Lämplig bakgrund
För att lyckas i rollen ser vi att du arbetat med liknande uppgifter tidigare. Du pratar och skriver svenska och engelska obehindrat.Dina personliga egenskaper
Som person är du positiv, nyfiken och engagerad och har lätt för att skapa struktur i ett händelserikt arbetsklimat. Du är resultatinriktad och tar gärna egna initiativ. Du har intresse för utveckling och förbättringsarbete och bidrar gärna med idéer och förslag. Du är en lagspelare som trivs med att samarbeta för att lösa både stora och små utmaningar i vardagen. Dessutom tror vi att du är social och med en lättsam inställning.Så ansöker du
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig Konsultchef Rebecca Persson på rebecca.persson@sjr.se
. Vi intervjuar löpande och uppdraget kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Sista ansökningsdag är 2025-10-07.
Varmt välkommen med din ansökan!
Konsult hos SJR
Att arbeta som konsult hos SJR innebär att du blir en del av en dedikerad organisation med kompetens att ge dig perfekta förutsättningar att utvecklas både inom din yrkesroll och på ett personligt plan. Du får tillgång till vårt stora nätverk av intressanta företag och uppdragsgivare och därmed en unik möjlighet att ta din karriär till nästa steg.
Vi på SJR bryr oss om vår personal och tillsammans med oss får du en långsiktig partner som ger dig trygghet och stöd. Vi är lyhörda för dina behov och du kommer att ha en nära relation med din konsultchef som stöttar dig i din utveckling.
