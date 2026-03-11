Driven djurskötare till mjölkproduktion
2026-03-11
, Vimmerby
, Högsby
, Ydre
, Oskarshamn
Strax utanför Målilla på Hagelsrums Gård bedriver vi mjölkproduktion i 12 mjölkrobotar.
Vi söker dig som vill vara en del av vårt team av djurskötare och som i samråd med förman ska fördela, planera och leda delar av det dagliga arbetet inom mjölkproduktionen samt kalvuppfödningen.
Vi söker dig som har gott djuröga, helst några års arbetslivserfarenhet, som är stresstålig, är intresserad av en utmaning och har viljan att vara med och bidra i verksamhetens utveckling. Du har förmågan att samarbeta med andra i grupp samt leda dig själv och andra.
Meriterande är om du som söker har en utbildning från universitet eller jämställd utbildning inom lantbruk som kan tillföra ny erfarenhet och kunskap. Även seminutbildning och fördjupade kunskaper inom veterinärvård/djurvård är eftertraktade.
B-körkort samt goda kunskaper av engelska i tal och skrift är ett krav då vi är medarbetare från flera olika nationer.
Viss maskinkörning förekommer inom verksamheten.
Tillträde omgående, intervjuer hålls löpande under ansökningsprocessen.
Provanställningstid på 6 månader tillämpas.
Lön enligt kollektivavtal och överenskommelse
Helgarbete enligt schema
Boende finns tillgängligt Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-10
E-post: hanna@hagelsrumsgard.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hagelsrums Gård AB
(org.nr 556224-8046)
Hagelsrum 2383 (visa karta
)
570 82 MÅLILLA Kontakt
Hanna Arvidsson hanna@hagelsrumsgard.se 073-8299071 Jobbnummer
9789472