Driven butikssäljare sökes till kundfokuserad miljö
A 95 Consulting AB / Butikssäljarjobb / Hjo Visa alla butikssäljarjobb i Hjo
2025-11-06
, Tibro
, Haninge
, Tidaholm
, Ödeshög
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos A 95 Consulting AB i Hjo
, Tibro
, Haninge
, Tidaholm
, Ödeshög
eller i hela Sverige
Vi hjälper just nu en av våra kunder att rekrytera en butikssäljare som vill vara med och skapa en välkomnande butik där kunderna alltid står i centrum. Du trivs i mötet med människor, är lösningsorienterad och brinner för försäljning och service.
A 95 Consulting är ett bemannings- och rekryteringsföretag. Du kan läsa mer om oss på vår hemsida: www.a95consulting.sePubliceringsdatum2025-11-06Arbetsuppgifter
Ge professionell service och vägledning till kunder
Hantera kassa och fylla på varor i butiken
Bidra till en trivsam och säljande butiksmiljö
Vi erbjuder:
Anställning hos kund via A 95 Consulting
En trygg arbetsplats med bra gemenskap
Möjlighet att utvecklas inom försäljning och kundrelationerKvalifikationer
Serviceinriktad, positiv och ansvarstagande
Erfarenhet av butik eller försäljning är meriterande
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Så här söker du
Vi använder digitala CV:n som skapas via Junglia - ett smidigt och strukturerat sätt att ansöka.
Skapa ditt digitala CV på www.junglia.com
Fyll i uppgifter och ladda upp en bild
Kopiera länken och skicka till rekrytering@a95consulting.se
Ämne: Butikssäljare + Ditt namn Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-06
E-post: rekrytering@a95consulting.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare A 95 Consulting AB
(org.nr 559123-4579), https://junglia.com/
544 33 HJO Jobbnummer
9592345