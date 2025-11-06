Driven butikssäljare sökes till kundfokuserad miljö

A 95 Consulting AB / Butikssäljarjobb / Hjo
2025-11-06


Vi hjälper just nu en av våra kunder att rekrytera en butikssäljare som vill vara med och skapa en välkomnande butik där kunderna alltid står i centrum. Du trivs i mötet med människor, är lösningsorienterad och brinner för försäljning och service.
A 95 Consulting är ett bemannings- och rekryteringsföretag. Du kan läsa mer om oss på vår hemsida: www.a95consulting.se

Publiceringsdatum
2025-11-06

Arbetsuppgifter
Ge professionell service och vägledning till kunder
Hantera kassa och fylla på varor i butiken
Bidra till en trivsam och säljande butiksmiljö

Vi erbjuder:
Anställning hos kund via A 95 Consulting
En trygg arbetsplats med bra gemenskap
Möjlighet att utvecklas inom försäljning och kundrelationer

Kvalifikationer
Serviceinriktad, positiv och ansvarstagande
Erfarenhet av butik eller försäljning är meriterande
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift

Så här söker du
Vi använder digitala CV:n som skapas via Junglia - ett smidigt och strukturerat sätt att ansöka.
Skapa ditt digitala CV på www.junglia.com
Fyll i uppgifter och ladda upp en bild
Kopiera länken och skicka till rekrytering@a95consulting.se

Ämne: Butikssäljare + Ditt namn

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-06
E-post: rekrytering@a95consulting.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
A 95 Consulting AB (org.nr 559123-4579), https://junglia.com/
544 33  HJO

Jobbnummer
9592345

