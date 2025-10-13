Driven begravningsrådgivare som trivs med att ge service
Är du intresserad av mötet med människor och vill ha en utmaning med ett utvecklande och meningsfullt arbete? Vi på Begravningsbolaget växer och söker därför en begravningsrådgivare till vårt team i Dalarna.
Vad kan vi erbjuda dig?
Vi är en aktör inom begravning och juridik som stödjer människor genom livets viktigaste och mest känsliga stunder. Du kommer att komma till en mindre och familjär arbetsplats där alla jobbar mot gemensamma mål och ett gott samarbete värderas för att nå bästa resultat. Vi prioriterar personlig utveckling och välmående för våra anställda och bemödar oss extra med att möta varandra och våra klienter med lyhördhet och medmänsklighet. Du erbjuds ett omväxlande arbete med stundtals högt tempo, trevliga kollegor och varierande arbetsuppgifter. Du kommer att utgå från vårt kontor i Borlänge men kommer även arbeta på våra andra kontor i dalarna.Publiceringsdatum2025-10-13Arbetsuppgifter
Ditt huvudsakliga arbete bygger på att coacha och vägleda människor som ofta befinner sig i sorg. Det är ett stort förtroendeuppdrag där din kunskap, lyhördhet och ditt engagemang är avgörande. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är varierande men omfattar i huvudsak rådgivning, coachning och praktisk hantering/administration av våra begravningstjänster samt närvara som ceremonivärd vid begravningar. Du utgår från vårt kontor, men uppdrag genomförs också på andra platser i Sverige. Du kommer även utföra transporter, kistläggning, beredskap för att hämta avlidna och personligt avsked.
Vem är du?
Arbetsuppgifterna är kundorienterade och därför söker vi dig som är utåtriktad, har känsla för service och kan skapa förtroende. Vi värdesätter struktur och noggrannhet där du tycker om att arbeta självständigt och med administrativa uppgifter. Du är trygg och en god lyssnare som tycker om att arbeta med människor. Samtidigt är du hitta lösningar och trivs med att hålla flera processer igång samtidigt.
Du vill arbeta i ett växande och proaktivt företag med högt tempo, höga krav och korta beslutsvägar.
Du behöver ha B-körkort, vara trygg med digitala verktyg och ha god förmåga att uttrycka dig på svenska, både muntligt och skriftligt.
