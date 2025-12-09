Driven arbetsmarkandshandläggare sökes!
Tjänsten är placerad på Arbetsmarknadsenheten som finns samlad inom verksamhetsområdet Samhällsutveckling och service. Arbetsmarknadsenheten i Bromölla arbetar med att skapa förutsättningar för att individer ska nå självförsörjning genom arbete eller studier. Vår verksamhet präglas av engagemang, samverkan och ett stort fokus på individens behov. Vi strävar efter att göra skillnad, för den enskilde individen, för vår kommun och för samhället i stort.
I Bromölla kommun arbetar vi efter våra värdeord; bemötande, delaktighet och mod. Värdeorden är vår kompass i hur vi agerar i förhållande till vårt uppdrag, våra arbetsuppgifter och i relationen till de människor vi möter i arbetet. Tillsammans skapar vi en stimulerande arbetsplats där varje medarbetare får möjlighet att utvecklas och ta ansvar.
Som arbetsmarknadshandläggare hos oss arbetar du utifrån ett helhetsperspektiv där du stödjer och motiverar individer på deras väg mot arbete eller studier. Tillsammans med ett engagerat team genomför du arbetsmarknadsinsatser både på individ- och gruppnivå, med målet att skapa hållbara och långsiktiga lösningar för varje individ.
I ditt arbete ingår att hålla coachande samtal, leda arbetsförberedande aktiviteter samt samarbeta med externa aktörer för att ge individer de bästa förutsättningarna att nå sina mål.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
* Genomföra individuella kartläggningar och skapa handlingsplaner med varje individ.
* Stötta individer genom coachande samtal för att främja deras utveckling.
* Leda föreläsningar och gruppaktiviteter för att förbereda individer för arbetsmarknaden.
* Etablera och upprätthålla relationer med både offentliga och privata arbetsgivare för att skapa möjligheter för praktik, arbetsträning och anställning.
* Samverka med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, privata aktörer och kommunala verksamheter.
* Ansvara för dokumentation och uppföljning av individens utveckling.
* Bidra till att utveckla processer och rutiner inom enheten för att kontinuerligt förbättra vårt arbete.Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett genuint intresse för att stötta och coacha individer på deras väg mot studier eller arbete. Du har en universitets- eller högskoleutbildning inom exempelvis beteendevetenskap, folkhälsovetare, pedagogik, socialt arbete eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbetsmarknadsfrågor, projektarbete och arbetsmarknadsåtgärder, samt av att arbeta med individer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Eftersom dokumentation är en viktig del av arbetet behöver du ha god datorvana och mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. B-körkort är ett krav. Har du dessutom arbetat som bedömare och har erfarenhet av att följa upp och bedöma individens progression genom OCN-validering som metod och verktyg, ser vi det som en stor fördel.
För att trivas och lyckas i rollen är du initiativrik, engagerad och resultatinriktad. Då arbetet kräver förmåga att kunna planera och vara strukturerad för att uppnå uppsatta mål så behöver du ha hög nivå av självledarskap och kunna initiera och genomföra aktiviteter självständigt. Du har lätt för att skapa och underhålla relationer och kommunicerar tydligt och lättförståeligt med kollegor, deltagare och arbetsgivare. Vi söker dig som är utåtriktad och trivs med att skapa och utveckla kontakter med arbetsgivare för att öppna möjligheter för våra deltagare att etablera sig på arbetsmarknaden. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, och dina personliga egenskaper kommer att vara avgörande.
Känner du att ovanstående beskrivning låter spännande, och du vill anta utmaningen, ser vi gärna att du skickar in din ansökan! Du kommer få svara på urvalsfrågor när du skickar in din ansökan. Frågorna är ställda utifrån de krav som är uppsatta för tjänsten och dina svar kommer ligga till grund för det första urvalet.
Arbetsmarknadsenheten bedriver idag ett ESF-projekt och vi har behov av att utöka med en projektanställning under perioden 2026-02-01 till 2027-03-31.
ÖVRIGT
Bromölla kommun i nordöstra Skåne, vid gränsen mot Blekinge, har närmare 13 000 invånare. Vi har den lilla kommunens fördelar med närhet och korta avstånd både geografiskt och mellan människorna. Här finns goda kommunikationer, ett prisat företagsklimat och levande kultur- och fritidsliv. Kommunen omges av vacker och omväxlande natur med närhet till både insjöar och hav. Bromölla är nära och överraskande bra.
