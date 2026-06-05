Driven arbetshandledare inom hantverk
Humana AB / Vårdarjobb / Uppsala Visa alla vårdarjobb i Uppsala
2026-06-05
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Humana AB i Uppsala
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige
Vill du erbjudas ett spännande och utvecklande jobb samtidigt som du arbetar för att dagligen ge människor ett bra liv? Vill du dessutom få möjlighet att utvecklas på ett företag som har engagemang, glädje och ansvar som ledord? Då har du möjligheten att söka jobb till Palmbladsgatan Daglig verksamhet hos oss på Humana. I rollen kommer du tillsammans med oss att arbeta efter vår vision – Alla har rätt till ett bra liv. Palmbladsgatan är en daglig verksamhet för personer som omfattas av personkrets 1 inom LSS. Arbetsplatsen finns i luftiga, trevliga lokaler i två plan med totalt 600 kvm. Arbetsplatsen är idag indelat i olika inriktningar så som musik, ateljé, pod och snickeri och innefattar ett nära samarbete med kollegor. Verksamheten tar emot arbetstagare mellan 18-65 år. Verksamheten har ett kapacitetstak om 46 platser. Verksamheten finns i Slavsta på Palmbladsgatan 2 i Uppsala och har goda bussförbindelser. Vi har LOV-avtal med Uppsala kommun och tar även emot personer från andra kommuner på individavtal. På Palmbladsgatan tror vi på ett livslångt lärande och vi vill skapa en verksamhet där varje individ ges möjlighet att lyckas och förutsättningar att växa.
Om tjänsten Arbetet som arbetshandledare erbjuder dig ett omväxlande och händelserikt arbete där anpassningar och förändringar alltid är i fokus. Arbetet som arbetshandledare erbjuder dig vara med att vidareutveckla verksamheten inom respektive område samtidigt som du får möjlighet att arbeta i en kreativ miljö. Du kommer även att samarbeta med övriga kollegor och vara delaktig i det övergripande arbetet och planeringen för hela verksamheten. All personal har ett uppdrag som kontaktperson för en eller flera arbetstagare. Uppdraget som kontaktperson innefattar bland annat att tillsammans med arbetstagaren och eller företrädare upprätta en genomförandeplan om hur och när hjälpen ska genomföras samt hur vi tillsammans arbetar för att nå arbetstagarens mål och delmål. Arbetstagarna har funktionsvariation som innefattas inom personkrets 1, intellektuell funktionsnedsättning, autism eller autismliknande tillstånd. Det kan även förekomma tilläggsdiagnoser så som, dyslexi, ADHD, ADD, tourettes, samt beteendeproblemattik.Vi tillämpar sex månaders provanställning. Tjänsten är 1 st deltidstjänst på ca 90% Arbetstiden är förlagd på dagtid, måndag till fredag
Vem är du? Du behöver gilla förändringar, vara driven, ha en god förmåga att organisera och planera då ditt arbete kommer att innefatta att upprätta schema för inriktningen både på individnivå samt i gruppnivå. Du behöver ha förmågan att på ett pedagogiskt sätt dela med dig av dina kunskaper och sätta arbetstagarna i rampljuset. Ditt arbete går i huvudsak ut på att arbetshandleda i det dagliga arbetet. Du planerar, startar, driver, avslutar och följer upp processer och arbetsmoment kopplat till textil- och trähantverk samt att du ger stöd och service utifrån biståndsbeslut. Vidare är du serviceinriktad och har ett professionellt bemötande i alla situationer och har lätt för att samarbeta med deltagare, anhöriga, kollegor och övriga samarbetspartners såsom boenden och biståndshandläggare. Det är viktigt att du kan arbeta självständigt men också tillsammans med andra
Då vi vet att olika perspektiv och livserfarenheter bidrar till en starkare och mer innovativ arbetsplats ser vi gärna manliga sökanden, äldre sökanden eller sökanden av utlänsk härkomst.
För denna tjänst krävs det att du:
Gymnasial utbildning – Socialt arbete, omsorg eller pedagogik
Datorvana samt goda kunskaper i svenska språket, i tal och skrift är ett krav då dokumentation är en viktig del av arbetet
Erfarenhet samt kunskap om målgruppen
B-Körkort
Meriterande
Vi ser gärna att du har flerårig erfarenhet av arbete på daglig verksamhet
Viss eftergymnasial utbildning, inriktning inom socialt arbete, beteendevetenskap eller pedagogik
Kunskap/utbildning gällande textil- och trähantverk
Övrigt Vi lägger stor viktigt vid personlig lämplighet
Vad händer nu? Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag.
Vill du veta mer om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta oss!
Välkommen med din ansökan!
Kontaktuppgifter
Ida Grenängen, ida.grenangen@humana.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7857365-2037916". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Humana AB
(org.nr 556760-8475), https://jobb.humana.se
753 21 (visa karta
)
753 21 UPPSALA Arbetsplats
Humana Jobbnummer
9949528