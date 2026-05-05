Driven anläggningsarbetare sökes
Vi söker en driven anläggningsarbetare till Topiro Entreprenad AB!
Vill du arbeta med varierande mark- och anläggningsprojekt, ta ansvar i produktionen och vara en del av ett väl sammansvetsat team? Då kan detta vara jobbet för dig!
Hos Topiro Entreprenad AB får du möjlighet att arbeta i både mindre projekt och större entreprenader, med goda chanser att utvecklas i din yrkesroll.
Om rollen
Som mark- och anläggningsarbetare hos oss arbetar du med omväxlande och praktiska arbetsuppgifter där kvalitet, samarbete och struktur är i fokus. Du har en aktiv roll i arbetslaget och arbetar nära projekt- och arbetsledare för att nå bästa möjliga resultat.
Dina arbetsuppgifter innebär bland annat:
Grundläggning av byggnader och gator
Finplaneringsarbeten såsom plattläggning, kantsten och justeringsarbeten
VA-arbeten
Montering av olika typer av utrustning
Vem är du?
Vi söker dig som har erfarenhet av mark- och anläggningsarbete och som trivs med ett fysiskt arbete utomhus. Du är engagerad, ansvarstagande och har lätt för att samarbeta med andra.
Du gillar ordning och reda och tar stolthet i att hålla rent och snyggt - både på arbetsplatsen, i fordon och på lager/förråd. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och inställning.
Krav:
Minst 2 års yrkeserfarenhet inom mark- och anläggningsarbete
B-körkort
Goda kunskaper i svenska
Meriterande om du har:
APV 1.1-1.3
Heta Arbeten
ESA, EBR
Yrkesbevis
Om Topiro Entreprenad AB
Topiro Entreprenad AB är ett lokalt mark- och anläggningsföretag som grundades 1998. Vi har vårt huvudkontor i Jönköping och en avdelning i Vetlanda.
Vi ingår i en koncern med flera företag inom byggbranschen, vilket gör att vi kan erbjuda våra kunder helhetslösningar. Våra uppdrag riktar sig främst till företag, bostadsrättsföreningar och liknande beställare.
Hos oss blir du en del av ett företag med erfarenhet, stabilitet och framtidstro.
Anställningsvillkor
Ort: Jönköping
Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Ansökan: Skicka ditt CV till jobb@topiro.se
Vid frågor, kontakta HR-ansvarig Hanna Brunius Telefon: 0708-29 70 14 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-04
