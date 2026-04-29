Driven Accounting Assistent till scale-up bolag i city
Till scale-up bolag inom fordonsbranschen söker vi nu en driven Accounting Assistent. Detta är ett konsultuppdrag på heltid med start så snart som möjligt och året ut med chans till förlängning. Vår kund ingår i en stor global koncern och har sitt kontor i centrala Stockholm. Publiceringsdatum2026-04-29Om tjänsten
Tjänsten innebär ett brett och operativt ansvar inom ekonomi och administration. Du blir en viktig del av ekonomiavdelningen som består av 3 personer och arbetar nära Accounting Specialist samt andra interna funktioner. Du rapporterar till CFO. Rollen passar dig som trivs i en strukturerad miljö, är noggrann och uppskattar tydliga processer och ansvar.
Ansvarsområden
• Hantera inkommande fysisk post samt bevaka gemensam ekonomi-inkorg
• Genomföra banktransaktioner och kontoavstämningar för vidare attest
• Förbereda leverantörsbetalningar och betalningsfiler
• Förbereda betalningar i Scrive vid behov
• Följa upp onboarding av nya kunder i Microsoft Dynamics 365 Business Central
• Bevaka kunders kreditvärdighet och identifiera samt flagga risker
• Stötta vid månadsbokslut, exempelvis genom dokumentation och enklare avstämningar
• Underhålla och uppdatera kund- och leverantörsregister
• Följa upp saknade godkännanden och underlag
• Assistera vid framtagning av revisionsunderlag
• Säkerställa intern kontroll genom granskning av redovisningsdokumentation
Lämplig bakgrund
Vi söker dig som har erfarenhet av arbete som ekonomiassistent eller i en liknande roll och som är trygg i grundläggande ekonomiprocesser. Du har god systemvana och det är meriterande om du har arbetat i Microsoft Dynamics 365 Business Central. Du är van vid administrativ uppföljning, bankhantering och arbete med struktur och kvalitet i en professionell miljö.Dina personliga egenskaper
Som person är du noggrann, strukturerad och ansvarstagande. Du har ett serviceinriktat arbetssätt och trivs med att samarbeta tätt med andra, samtidigt som du kan arbeta självständigt. Du är lösningsorienterad, har öga för detaljer och uppskattar ordning och reda. Med din kommunikativa förmåga bidrar du till ett smidigt samarbete och hög kvalitet i det dagliga arbetet.Så ansöker du
Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Sista ansökningsdag är 2026-05-28.
Varmt välkommen med din ansökan!
Konsult hos SJR
Att arbeta som konsult hos SJR innebär att du blir en del av en dedikerad organisation med kompetens att ge dig perfekta förutsättningar att utvecklas både inom din yrkesroll och på ett personligt plan. Du får tillgång till vårt stora nätverk av intressanta företag och uppdragsgivare och därmed en unik möjlighet att ta din karriär till nästa steg.
Vi på SJR bryr oss om vår personal och tillsammans med oss får du en långsiktig partner som ger dig trygghet och stöd. Vi är lyhörda för dina behov och du kommer att ha en nära relation med din konsultchef som stöttar dig i din utveckling.
Sista dag att ansöka är 2026-05-29
(org.nr 556652-3980)
Humlegårdsgatan 20 Stockholms län (visa karta
)
103 91 STOCKHOLM Arbetsplats
SJR Kontakt
Emma Levin emma.levin@sjr.se 076-64716 65 Jobbnummer
9882469