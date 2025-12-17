Drivande handläggare till Miljöförvaltningen
2025-12-17
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Miljöförvaltningen har en nyckelroll för att säkerställa att alla i Stockholm ska kunna leva i en frisk och hälsosam miljö.
Miljöförvaltningen är tillsynsmyndighet enligt miljöbalken och kontrollmyndighet enligt livsmedelslagstiftningen. Härutöver arbetar förvaltningen brett proaktivt med hållbarhetsfrågor i staden. Läs gärna mer om miljöförvaltningen på Stockholms stads webbsida.
Som en del i vår utveckling, har vi identifierat behovet av en handläggare för arbete med tillsyn av hantering av schaktmassor. I rollen förväntas man både utveckla tillsynen och bedriva operativ tillsynsverksamhet.
Vi erbjuder dig
Miljöförvaltningen är en trivsam arbetsplats med god gemenskap och bred expertkunskap. Du erbjuds ett spännande och självständigt uppdrag med stor möjlighet till påverkan i utförandet av arbetet. Vi sitter centralt på Kungsholmen i nyrenoverade, ljusa lokaler med ca tio minuters gångavstånd till Stockholms central. Möjlighet till distansarbete några dagar per vecka finns.
Vidare erbjuder vi dig generöst friskvårdsbidrag, friskvårdstimme, bra flextidsvillkor samt semesterväxling. Läs gärna om våra övriga förmåner inom Stockholms stad här.
Din roll
Tjänsten är placerad på enheten Miljöfarlig verksamhet och avfall. Som handläggare på enheten kommer du huvudsakligen att arbeta med och ansvara för att utveckla och utöka tillsynen av schaktmassor genom uppsökande tillsyn samt att följa massornas väg. Uppdraget medför ett nära samarbete med andra inspektörer på enheten och på andra enheter på förvaltningen som hanterar schaktmassor inom sina tillsynsområden. Du kommer även att ha nära samarbete med de medarbetare som har i uppdrag att arbeta för att motverka illegal aktivitet i verksamheter som får tillsyn enligt miljöbalken. Även andra arbetsområden, som exempelvis tillsyn av miljöfarlig verksamhet, kan bli aktuella i tjänsten.
Inledningsvis kommer du leda, utveckla och samordna arbetet med att följa massornas väg från det att de uppkommer till slutlig användning/deponi. Arbetet är omväxlande och i rollen ingår genomförande av inspektioner, skriftlig dokumentation och rapportering, handläggning av remisser, klagomålshantering och utredning. Tjänsten ställer höga krav på samarbetsförmågan inom förvaltningen och med stadens övriga förvaltningar, externa verksamhetsutövare, branschorganisationer, andra kommuner och centrala myndigheter.
Som handläggare arbetar du självständigt med tillsynsärenden i vårt ärendehanteringssystem ECOS. Du kommer även att fungera som stöd till andra medarbetare på avdelningen inom området. Tjänsten innebär myndighetsutövning och ställer krav på kompetens att tillämpa relevant lagstiftning och mycket god förmåga att uttrycka sig skriftligt och muntligt.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har
naturvetenskaplig- eller ingenjörsutbildning på högskolenivå med inriktning mot miljö, kemi eller annan inriktning vi bedömer lämplig
flerårig erfarenhet av tillsyn enligt miljöbalken och/eller flerårig erfarenhet av arbete med exploatering/masshantering
mycket god förmåga att kommunicera på svenska, både muntligt och skriftligt då det krävs i det dagliga arbetet.
Meriterande om du har
erfarenhet eller utbildning inom processledning och/eller projektledning
erfarenhet inom miljöområdet
erfarenhet av myndighetsutövning.
Att självständigt leda och driva arbetet framåt faller naturligt för dig, samtidigt som du skapar struktur och tydlighet både för dig själv och för andra. Ditt pedagogiska, lösningsorienterade och samarbetsinriktade tillvägagångssätt skapar engagemang och en aktiv delaktighet i både utvecklingsarbetet och tillsynen. För att lyckas med uppdraget är det avgörande att ha helhetssyn, stark analytisk förmåga och strategiskt tänk.
Du finner driv i att utveckla verksamheternas processer och att ta initiativ i arbetet med både utveckling och tillsyn. Samtidigt kan du snabbt ställa om när verksamheten kräver det för att leverera resultat i enlighet med uppsatta mål.
Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper ihop med motivation och engagemang för tjänsten.
"Hej! Peter Brådenmark heter jag och det är jag som är din blivande chef. Jag är en tydlig, målfokuserad och närvarande ledare som förespråkar frihet under eget ansvar. Jag har stort förtroende för mina medarbetare och deras förmåga. Min förhoppning är att det coachande ledarskapet jag tillämpar ska bidra till att både medarbetare och verksamhet utvecklas.
Varmt välkommen att söka tjänsten hos oss!"
Vi rekryterar utan det personliga brevet i denna rekrytering för att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV.
Denna rekryteringsprocess kommer innehålla arbetspsykologiska tester.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid.
Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande!
