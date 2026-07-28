Drivande Elkonstruktör för Industriella Automationsprojekt
Afry AB / Elektronikjobb / Västerås Visa alla elektronikjobb i Västerås
2026-07-28
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Företagsbeskrivning
AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning. Vi är dedikerade experter inom industri, energi och infrastruktur och skapar värde för kommande generationer. AFRY har nordiska rötter med global räckvidd. Våra gemensamma principer – Result driven, Client centric, Empowering och Accountable – vägleder oss i hur vi arbetar, utvecklas och lyckas tillsammans. Var med och accelerera övergången till ett hållbart samhälle. Publiceringsdatum2026-07-28Beskrivning av jobbet
På AFRY i Västerås söker vi nu en elkonstruktör som blir en nyckelperson i våra projekt. Du kommer att arbeta med automationslösningar för industrier och andra kunder där du säkerställer elkonstruktionsbehovet från första idé till färdig anläggning.
Som elkonstruktör blir du en central del i våra uppdrag, ibland genom hela projektprocessen – från införsäljningsstöd till drifttagning – och ibland som specialist i specifika delar av pågående projekt. Arbetet är varierande, med både längre uppdrag som ger kontinuitet och kortare insatser i olika projekt. Du utgår främst från vårt kontor i Västerås, men uppdrag kan även innebära arbete hos kund eller på distans.
I rollen förväntas du ta en drivande position och ha helhetsansvar för elkonstruktion, idrifttagning och dokumentation. Du blir en viktig mentor för våra juniora kollegor och bidrar aktivt till kunskapsdelning inom teamet. Hos oss får du stöd genom AFRYs kompetensforum, där du kan utbyta erfarenheter med seniora ingenjörer och utveckla din egen kompetens.
Framåt ser vi att systemutvecklingen fortsätter att förändras, vilket innebär att du kommer att få möjlighet att arbeta med nya plattformar och miljöer. Rollen kan i framtiden även innefatta säkerhetsklassade uppdrag. Kvalifikationer
Vi söker dig som är resultatorienterad, med fokus på att nå mål och bibehålla produktivitet även när utmaningar uppstår. Du har god problemlösningsförmåga, hanterar komplexa situationer och använder din erfarenhet flexibelt. Dessutom är du initiativtagande, tar egna beslut och agerar tryggt även när allt inte är planerat i detalj.
Krav
Arbetslivserfarenhet:
Minst 5 års relevant erfarenhet av elkonstruktion inom industriella produktionsanläggningar
Utbildning:
Relevant formell utbildning inom el/elkonstruktion/elkraft, eller motsvarande praktisk erfarenhet
Systemkunskaper:
Erfarenhet av AutoCAD-verktyg
Förmåga att hantera och förstå kundernas kravbilder samt dokumentationssystem
EPC ElMaster
Språkkunskaper:
Svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande
Arbetslivserfarenhet:
Vana att arbeta i projektform
Erfarenhet av automationsprojekt kopplade till industriella drivsystem
Processvana från tillverkande industri, processindustri samt VA
Utbildning:
Ingenjörsutbildning inom el/elkonstruktion/elkraft med industriell inriktning
Systemkunskaper:
Elprocad
EPLAN
Sitebase
AutoCAD Electrical
E3
Insyde
Ytterligare information
Sista ansökningsdag är 2026-09-10. Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
För frågor gällande tjänsten, kontakta mig!
Therese Eriksson, Service Area Managertherese.t.eriksson@afry.com
(mailto:therese.t.eriksson@afry.com
)
• 46 10 505 25 26 (tel:+46)
För samtliga rekryteringar på AFRY genomförs som grund alltid en ID-kontroll, referenstagning samt verifiering av utbildning.
Den här rekryteringen sköts internt av oss på AFRY och vi undanber oss vänligen kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Afry AB
(org.nr 556120-6474), https://www.afry.com
169 75 VÄSTERÅS Arbetsplats
Afry Jobbnummer
10014071