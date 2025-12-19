Drifttekniker VA-enheten
2025-12-19
, Forshaga
, Karlstad
, Grums
, Hammarö
eller i hela Sverige
Vad roligt att du är intresserad av jobb i Kils kommun. Vi är ungefär 1 000 anställda som arbetar för att ungefär 12 000 invånare ska få en bra service. För oss är det viktigt att du ser varje människa som en individ och att du tillsammans med dina kollegor strävar efter att skapa en välkomnande miljö där alla har möjligheten att trivas och utvecklas. Du nöjer dig inte med att bara vara bra. Du vill bli ännu bättre och ser till att omvärldsbevaka och göra de förändringar som krävs för att vi ska möta framtiden på ett bra sätt. Det är precis det som vår vision, Kil - på rätt spår, handlar om. Vi strävar efter att befinna oss på rätt spår men måste alltid vara beredda att pröva nya vägar för att nå dit. Välkommen med din ansökan!
Sektor Samhälle och service, innehåller verksamheterna fysisk och teknisk planering, näringsliv och turism, kost, fritid och kultur, kollektivtrafik, vatten- och avlopp, gator och vägar, parker och fastigheter.Publiceringsdatum2025-12-19Beskrivning
VA verksamheten ingår i den Tekniska avdelningen tillsammans med fastighetsenheten och gatuenheten Tillsammans sköter om park-och grönområden, vatten och avloppsreningsverk, vattenledningar, gator och vägar, enskilda vägar, kommunens fastigheter , tätortsnära skog och friluftsområden.
Vi är sammanlagt 32 medarbetare som är engagerade i att skapa bra dagar för våra medborgare. Vi värnar om en god och säker arbetsmiljö.
Till vårt arbetslag som arbetar med drift och underhåll av vattenverk, reningsverk och pumpstationer i Kils kommun söker vi nu 1 drifttekniker till vårt arbetslag.
VA-branschen är inne i ett expansivt skede med många nya riktlinjer, ny teknik och nya metoder i produktionsprocessen. Är du den vi söker så åtar vi oss att ge dig ett spännande och varierat jobb med trevliga arbetskamrater.Dina arbetsuppgifter
Som drifttekniker här på VA verken kommer du att underhålla och utveckla våra vattenverk, avloppsreningsverk och pumpstationer. Du kommer att ingå i ett arbetsteam som ansvarar för drift, tillsyn, reparations- och underhållsarbete. I arbetsuppgifterna ingår också driftövervakning och dokumentering av anläggningarnas funktion som en självklar del.
För att säkerställa driften behövs din förmåga att bedöma och utföra ett förebyggande underhåll, analysera driftövervakningssystemets larm om och noggrant sköta anläggningarna. Du bör även tycka bra om dokumentation samt vara beredd på att rutinadministration är en viktig del i det vi sysslar med under arbetsdagarna.
I arbetet ingår också att arbeta med kemikalier vilket innebär att du förväntas vara noggrann, ansvarstagande och ha förmåga att organisera ditt arbete väl.
Vi behöver dina idéer, praktiska kunskaper och ditt sätt att arbeta i vårt arbetslag.
I tjänsten ingår beredskapstjänstgöring
Vi strävar kontinuerligt efter att bli en mer attraktiv och jämlik arbetsgivare och erbjuder våra medarbetare ett brett friskvårdsutbudKvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av drift- och underhållsarbete av VA-process, genom utbildning eller yrkeserfarenhet.
Flerårig yrkeserfarenhet av drift- och underhållsarbete eller kunskap om vatten- och avloppsprocess är ett krav.
Ditt intresse och engagemang för teknisk sektor märks tydligt, likväl som viljan och nyfikenheten att lära sig nya saker. Du har goda datorkunskaper i allmänhet
I denna roll är det är viktigt att kunna arbeta självständigt och i grupp och vara tydlig i sin kommunikation. Som person har du lätt för att samarbeta och du är lyhörd, mål- och resultatinriktad.
Vi lägger mycket stor vikt vid dina personliga egenskaperAnställningsvillkor
Krav på B-körkort
I din tjänst kommer du att arbeta med säkerhetsklassad information.
Det innebär att du måste vara svensk medborgare och att säkerhetsprövning samt registerkontroll kommer att genomföras i samband med anställning.
Tjänsten kan även innefatta likande arbetsuppgifter i Forshaga Kommun
Intervjuer till tjänsten kommer att göras löpande
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Kils kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via angiven länk (inte med e-post eller i pappersformat). Om du av något skäl inte kan söka så (t ex skyddad identitet), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Vi har redan gjort våra medieval för denna rekrytering och undanber oss ytterligare kontakter angående försäljning av annonsplatser eller diskussioner om samarbeten. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-15
