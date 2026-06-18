Drifttekniker VA till Täby kommun
Clockwork Bemanning & Rekrytering AB / Anläggningsarbetarjobb / Täby Visa alla anläggningsarbetarjobb i Täby
2026-06-18
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, Vallentuna
, Upplands Väsby
, Danderyd
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Om kommunen
Vi ansvarar för att några av Täby kommuns viktigaste samhällstjänster fungerar, alla dygnets timmar, hela året runt. Hos oss på Täby kommun befinner vi oss i ett expansivt skede med ett antal större stadsbyggnadsprojekt och där infrastrukturen utvecklas kontinuerligt. Vi arbetar i ett nybyggt och toppmodernt kommunhus i Täby centrum där vi jobbar aktivitetsbaserat. Vill du vara del av ett spännande team med hög kompetens där utveckling är i fokus och ha ett arbete med stor bredd och variation? Då kan rollen som drifttekniker VA i Täby kommun vara rätt för dig!
Du kommer ingå i ett härligt gäng på 12 drifttekniker som är uppdelade i två arbetslag, där några arbetar med teknisk service och några som jobbar med pumpstationer. Dig vi letar efter idag kommer jobba med varierande arbetsuppgifter där du kommer vara delaktig i respektive arbetslag. Så trivs du i en varierande miljö där den ena dagen inte är den andra lik så är du helt rätt för oss!
Täby är en av Sveriges mest välskötta kommuner med stor valfrihet, välfärdstjänster av hög kvalitet, attraktivt näringslivsklimat och stabil ekonomi. Skolorna i kommunen uppvisar toppresultat, förskolorna erbjuder en trygg och stimulerande miljö och vid kommunens äldreboenden är nöjdheten stor. Läget är attraktivt med närhet till både Stockholm och Arlanda, samtidigt som tillgången till skog, hav och strövområden ger möjlighet till
naturupplevelser och rekreation. Täby utvecklas med nya attraktiva och trygga miljöer och genom att befintliga områden vidareutvecklas – hållbart, med omsorg om kulturarv och där större sammanhängande grönområden värnas. Halva Täby ska vara grönt och hela Täby hållbart. Trafik och infrastruktur ska fungera i vardagen och utvecklas för framtiden.Publiceringsdatum2026-06-18Arbetsuppgifter
Tillsammans med dina kollegor kommer du att arbeta med att säkra dricksvattenförsörjningen till Täby genom att serva och underhålla staden under marken. Vi påverkar och planerar för byggandet av ett Täby som ska klara morgondagens utmaningar. Vi arbetar både med dagligt underhåll av mer akut karaktär och med förebyggande och långsiktigt underhåll av våra ledningsnät och pumpstationer.
• Alla jobbar dagtid och beredskap ingår i tjänsten.
Arbetstiderna
• Måndag–torsdag: 06:30–16:00
• Fredag: 06:30–13:00
• Beredskap ingår (var 5–6:e vecka)
Vid beredskap har du en ställtid och måste vara på plats inom 60 minuter.
Ansvarsområden
Som drifttekniker kommer du ansvara för:
● Underhåll och service på ledningsnät, pumpstationer t.ex. underhållsspolning av vatten och spillvattenledningar.
● Genomföra utredningar.
● Vattenavstängningar.
● Reparationer och kontroller av ledningsnätet. Profil
För att lyckas i rollen som drifttekniker ser vi som krav att du har:
● Flerårig erfarenhet av drift- och underhåll på VA-anläggningar.
● En god datavana och tidigare erfarenhet av drift och underhållssystem.
Det är meriterande om du också har:
● Erfarenhet av spolbil.
● Svetslicens för PE.
● Utbildning arbete på väg 1-3.
● Läcksökningsutbildning.
● C-körkort.
För att lyckas i rollen ser vi att du:
• Är självständig och tar ansvar för dina uppgifter
• Har en god problemlösningsförmåga och trivs med praktiska utmaningar
• Är flexibel och kan prioritera om när förutsättningarna ändras
• Samarbetar väl med kollegor och bidrar till lagkänslan
• Behåller ett lugn och arbetar strukturerat även i pressade situationerSå ansöker du
I denna rekrytering samarbetar vi med Clockwork bemanning & rekrytering. För frågor om tjänsten och processen, kontakta rekryteringskonsult Andreas Christiansen via e-post andreas.christiansen@clwork.se
. Vi ser fram emot din ansökan.
Om rekryteringsprocessen
I Täby kommun genomförs rekrytering utifrån metodiken kompetensbaserad rekrytering. Rekryteringen omfattar även olika typer av bakgrundskontroller för en kvalitetssäkrad process. Om du uppfyller kriterierna nedan blir första steget i processen att genomföra tester, därefter gör vi ett första urval för att gå vidare till intervju. Urvalet kommer att ske löpande och sista dagen för intresseanmälan är 2026-08-03.
Innan en eventuell anställning i Täby kommun ombeds du som kandidat verifiera relevanta utbildningar och arbetslivserfarenhet samt uppvisa ett utdrag ur Polisens belastningsregister "Utdrag från belastningsregistret för enskild person enligt 9 § 1 stycket lagen (1998:620) om belastningsregister".
Utdraget ska uppvisas i obrutet kuvert och går att beställa på Polisens hemsida https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Behandling av personuppgifter
När du registrerar din ansökan kommer Täby kommun att behandla dina personuppgifter för att administrera din ansökan. Kommunstyrelsen i Täby kommun är personuppgiftsansvarig för dessa behandlingar. Läs gärna mer om hur Täby kommun behandlar personuppgifter på Personuppgifter - Täby kommun (taby.se). Vi vill upplysa om att din ansökan är en allmän handling enligt offentlighetsprincipen, vilket innebär att dina ansökningshandlingar kan begäras ut.
Behandling av personuppgifter
När du registrerar din ansökan kommer Täby kommun att behandla dina personuppgifter för att administrera din ansökan. Kommunstyrelsen i Täby kommun är personuppgiftsansvarig för dessa behandlingar. Läs gärna mer om hur Täby kommun behandlar personuppgifter på Personuppgifter - Täby kommun (taby.se). Vi vill upplysa om att din ansökan är en allmän handling enligt offentlighetsprincipen, vilket innebär att dina ansökningshandlingar kan begäras ut. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Clockwork Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556913-7325)
Vasagatan 6B (visa karta
)
903 29 UMEÅ Arbetsplats
Täby Kommun Kontakt
Andreas Christiansen andreas.christiansen@clwork.se 0733-51 27 46 Jobbnummer
9969370