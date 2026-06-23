Drifttekniker VA Produktion - Leksand
Dala Vatten och Avfall AB / Driftmaskinistjobb / Leksand Visa alla driftmaskinistjobb i Leksand
2026-06-23
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Dala Vatten och Avfall har hand om drift, utveckling, samordning, administration och planering av vatten och avlopps- och avfallsverksamheterna i Gagnef, Leksand, Rättvik och Vansbro. Huvudkontoret ligger i Leksand.Mycket av det arbete vi utför varken syns eller hörs, men det skulle omedelbart märkas om det upphörde. Genom planering, analys och utveckling levererar vi den kritiska infrastruktur som är grundförutsättningen för att vi ska kunna bo och leva i våra kommuner. Vårt uppdrag är att säkerställa att våra kunder har tillgång till rent vatten och miljöriktig avlopps-och avfallshantering. Vårt uppdrag är också att skapa förutsättningar för våra kunder att göra mer hållbara val. Vi förvaltar våra verksamheter med kunden i fokus och med hjärta för miljön och den hållbara utvecklingen för våra samhällen. Vårt mål är att det ska vara lätt för våra kunder att göra rätt i alla vatten-, avfalls-och avloppsfrågor.
Vill du ha ett varierat och samhällsviktigt arbete där du gör skillnad varje dag?
Vill du arbeta med modern teknik och samtidigt bidra till något av det mest grundläggande vi har – rent vatten och ett fungerande samhälle?
Vi söker nu en drifttekniker som vill bli en del av vår viktiga VA-verksamhet. Vi säkerställer produktionen och distributionen av dricksvatten samt hanteringen av avloppsvatten – en service som påverkar hela samhället. Med 300 mil VA-ledningar och reningsverk i fyra kommuner behöver vi en effektiv och engagerad organisation som kan hantera både planerade och akuta händelser.
Hos oss får du ett varierat och praktiskt arbete där du kombinerar teknik, problemlösning och samhällsnytta.
Varje dag ser du resultatet av ditt arbete – för människor, miljö och framtid.
Om rollen:
Som drifttekniker arbetar du med drift och underhåll av våra VA-anläggningar - vattenverk, avloppsreningsverk och pumpstationer.
Du blir en viktig del av ett team som ansvarar för att dricksvattenproduktion och avloppshantering fungerar tryggt och säkert – dygnet runt.
Arbetet är omväxlande och innehåller bland annat:
Drift och tillsyn av renings- och vattenverk
Felsökning och reparation av pumpar och teknisk utrustning
Provtagning och uppföljning av vattenkvalitet och processer
Förebyggande underhåll och driftskontroller
Deltagande i förbättringsarbete och utveckling av anläggningarna
Akut underhåll vid driftstörningar, där du snabbt behöver hitta lösningar
Arbete enligt tydliga rutiner inom säkerhet och arbetsmiljö
Beredskap ingår enligt schema, var sjätte vecka, och du har alltid kollegor och stöd i organisationen.
Vi söker:
Dig som har ett tekniskt intresse och trivs med att arbeta praktiskt, både självständigt och tillsammans med andra.
Vi ser gärna att du har:
Gymnasie- eller yrkesutbildning inom teknik, drift, process eller motsvarande erfarenhet
B-körkort (krav)
Goda datakunskaper, då vi använder driftövervakningssystem och andra verksamhetssystem
God svenska i tal och skrift
Meriterande är erfarenhet från VA, processindustri, el eller automation
För att trivas i rollen ser vi att du är:
Självständig och initiativrik – du tar ansvar för ditt arbete och ser till att uppgifter blir lösta
Noggrann och kvalitetsmedveten – du ser till att arbetet utförs med hög standard för att minimera driftstörningar
Serviceinriktad och kommunikativ – du har kontakt med både kollegor och kommuninvånare
Lösningsorienterad – du hanterar oförutsedda driftstopp och akuta situationer på ett effektivt sätt
En lagspelare – samarbete är en nyckel i vår verksamhet, och vi söker någon som är lyhörd, flexibel och bidrar till en god arbetsmiljö
Därför trivs man hos oss:
Hos oss får du en roll i en samhällsviktig verksamhet för en trygg arbetsgivare.
Vi erbjuder bland annat:
Ett varierat arbete med frihet under ansvar
Kollegor som samarbetar nära och delar med sig av sin kunskap
Möjlighet till kompetensutveckling inom drift, teknik och säkerhet
En stabil arbetsplats med långsiktighet
Möjlighet att arbeta och leva i Dalarna – med närhet till natur, friluftsliv och en god balans mellan jobb och fritidPubliceringsdatum2026-06-23Om tjänsten
📌 Tillsvidareanställning
📌 Beredskapstjänstgöring var sjätte vecka
📌 Placering i Leksand men arbete kan ske inom hela organisationens verksamhetsområde
📌 Tillträde enligt överenskommelse
Var med och säkerställ rent vatten och bidra till en hållbar framtid!
Sista dag att ansöka är 2026-07-19. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan därför komma att tillsättas innan ansökningstidens utgång.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dala Vatten och Avfall AB
(org.nr 556714-8555)
793 25 LEKSAND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Driftchef VA Produktion
Anders Kabel anders.kabel@dvaab.se +4624744190 Jobbnummer
9974574