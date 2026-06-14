Drifttekniker till Vattenfall Värme!
Professionals Nord Stockholm AB / Driftmaskinistjobb / Haninge Visa alla driftmaskinistjobb i Haninge
2026-06-14
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På Vattenfall har de beslutat för att bygga en framtid där alla kan välja fossilfria sätt att transportera, producera och leva. Vill du följa med de på resan mot en fossilfri framtid? Nu söker Vattenfall Värme en ny talang som vill vara med och påverka morgondagens klimatsmarta samhälle och hjälpa våra kunder att styra om mot ett fossilfritt liv.
I Sverige levererar Vattenfall Värme fjärrvärme, fjärrkyla och ånga till industrier, fastighetsägare och bostadskunder i femton kommuner. De levererar hållbar uppvärmning till cirka 200 000 svenska hushåll samt värme, kyla och ånga till industrikunder. De arbetar aktivt enligt en tydlig plan för att minska fossila utsläpp i våra städer, med målet att nå nettonollutsläpp år 2040. Deras huvudprodukt fjärrvärme spelar en viktig roll i energiomställningen och det nya cirkulära samhället är de och vi extra stolta över.
Har du erfarenhet som drifttekniker inom värmebranschen, kraftvärme eller annan processindustri? Nu söker vi en drifttekniker till Vattenfall och en tekniskt avancerad produktionsanläggning söder om Stockholm. Här får du en bred roll med stort ansvar där du tidigt blir delaktig i driften av Vattenfalls anläggning och arbetar nära både processer och styrsystem. Sök redan idag då vi arbetar med löpande urval!
Du erbjuds
En bred och varierad roll hos Vattenfall där du arbetar nära hela anläggningen – här blir du inte låst till en specifik del av processen.
Möjligheten att snabbt få stort ansvar och vara med och köra Vattenfalls anläggning tidigare än på större produktionsanläggningar.
Ett tekniskt utvecklande arbete där du får arbeta både praktiskt och processnära, inklusive arbete med styrsystem.
En arbetsplats med hög kompetens, stark teamkänsla och stora möjligheter att utvecklas långsiktigt inom Vattenfall och energiindustrin.
Om rollen
Professionals Nord söker i samarbete med Vattenfall en drifttekniker inom värme. Uppdraget är en del av vår personaluthyrning. Du kommer vara anställd av Professionals Nord och arbeta som konsult hos Vattenfall under 6 månader. Intentionen är att du därefter blir direktanställd av Vattenfall, förutsatt att alla parter är nöjda med samarbetet. Den här rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och Vattenfalls önskemål är att alla frågor kring tjänsten går till linnea.grass@pn.se
(mailto:linnea.grass@pn.se
).Publiceringsdatum2026-06-14Dina arbetsuppgifter
Som drifttekniker på Vattenfall ansvarar du tillsammans med teamet för att säkerställa säker och effektiv drift av anläggningen. Rollen innefattar både arbete från kontrollrum och praktiskt arbete ute i verksamheten. Du arbetar aktivt med övervakning, felsökning och optimering av processerna och förväntas ta ansvar i det dagliga arbetet.
Exempel på arbetsuppgifter:
Drift och övervakning av pannor, produktionsutrustning och kringutrustning inom Vattenfalls anläggning
Felsökning och processoptimering
Operatörsunderhåll och tillsyn av anläggningen
Traverskörning och bränslehantering
Avställning och återställning av anläggning vid underhåll
Arbete med styrsystem och processövervakning
Samarbete med kollegor inom drift, underhåll och produktion för att säkerställa en stabil energileverans
Vi söker dig som
Har erfarenhet från processindustri, energibranschen eller annan tekniskt komplex verksamhet
Har god processförståelse och erfarenhet av driftarbete
Har goda kunskaper i svenska och engelska
Har B-körkort
Vi ser det som starkt meriterande om du har erfarenhet från kraftvärme, fjärrvärme, energiproduktion eller arbete på produktionsanläggning sedan tidigare. Har du ESA, Heta Arbeten eller traverskort ser vi det som ett stort plus.Dina personliga egenskaper
Vi tror att dina personliga egenskaper är avgörande för hur väl du kommer trivas i rollen på Vattenfall. Du är trygg, lugn och ansvarstagande med förmågan att behålla fokus även när oväntade situationer uppstår. Du tar initiativ i ditt arbete och har ett naturligt säkerhetstänk.
Rollen kräver också att du är kommunikativ och fungerar väl i samarbete med andra, samtidigt som du arbetar självständigt och lösningsorienterat. Du trivs i en verksamhet där säkerhet, kvalitet och ansvar står i fokus.
START: Enligt överenskommelse
OMFATTNING: Heltid, skiftgång
PLATS: Söder om Stockholm
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Linnéa Grass, linnea.grass@pn.se
(mailto:linnea.grass@pn.se
)
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Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Stockholm AB
(org.nr 559334-4665), https://www.vattenfall.se/foretag/varme-kyla/om-oss/
136 37 HANDEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vattenfall AB Kontakt
Konsultchef
Linnéa Grass linnea.grass@pn.se +46768081311 Jobbnummer
9962576