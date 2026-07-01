Drifttekniker till våra ledningsnät
Luleå MiljöResurs Aktiebolag / Anläggningsarbetarjobb / Luleå Visa alla anläggningsarbetarjobb i Luleå
2026-07-01
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Vill du arbeta som drifttekniker och inspireras av att arbeta i en verksamhet med starkt hållbarhets- och miljöfokus för hela Luleå?
Lumire, Luleå Miljöresurs AB, är ett kommunalt bolag för vatten och avlopp, avfallshantering, återvinning och återbruk. Lumire ägs av Luleå kommun och vi är 230 medarbetare som säkerställer att alla Luleåbor har ett friskt och välsmakande dricksvatten i kranen och att avfall och avlopp tas om hand på ett cirkulärt sätt.
Genom att samordna vatten- och avfallsfrågorna i samma bolag är vi en stark aktör inom hållbar miljöteknik och samhällsbyggnad.
Lumire befinner sig i en spännande utvecklingsfas och är en självklar aktör i arbetet med den gröna omställningen och ett hållbart Luleå. Som drifttekniker har du en viktig roll i arbetet framåt. Tillsammans gör vi Luleå hållbart.
Vi svarar för Luleå kommuns vatten- och avloppsverksamhet (VA) med ansvar för nybyggnation, drift och underhåll av VA-ledningar, vattenmätare, avloppsreningsverk, vattenverk och pumpstationer, läs mer här.
Vatten och Avlopp är en framtidsbransch i ständig utveckling och med stora investeringar. Vi erbjuder mångskiftande arbetsuppgifter, möjligheter till personlig utveckling och som medarbetare hos oss är du en del av vårt utvecklingsarbete.
Om rollen
Som drifttekniker hos oss blir du en viktig del av ett engagerat team som tillsammans med arbetsledare arbetar med ombyggnads- och nyanläggningsarbeten , service, löpande drift och underhållsinsatser av våra vatten- och avloppsledningsrör. Här jobbar du långsiktigt med modern teknik och utrustning, då våra ledningar ska hålla i över 100 år framöver.
Tillsammans med dina kollegor är du avdelningens ansikte utåt då du utför ditt dagliga arbete ute bland Luleå kommuns invånare och besökare. Du är en god ambassadör och vi har höga förväntningar på din servicekänsla och smidighet i mötet med andra.
Hos oss jobbar du i ett team där vi hjälper varandra och lär nytt tillsammans. Du får en gedigen introduktion och möjlighet till vidareutbildning – vi tror på att växa i rollen, inte att kunna allt från start. Arbetet sker till stor del utomhus, vilket passar dig som trivs med praktiskt arbete och uppskattar att se tydliga resultat av det du gör
Är du nyfiken på att få vara med om att nya kvarter växa fram och även underhålla vårt va-nät, ja då är du rätt person.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har lägst gymnasieutbildning, gärna inom bygg- och anläggning eller VVS. Som person är du lugn, noggrann och känner ansvar och engagemang för ditt arbete och uppsatta mål. Du är handlingskraftig och har lätt för att skapa och underhålla goda relationer, både med kollegor och externa aktörer.
Vi tror att du har
God förmåga att strukturera och planera ditt arbete och ser lösningar istället för problem
God samarbetsförmåga
God förmåga att kommunicera
Grundläggande kunskaper inom IT
B- körkort
Vi ser det som meriterande om du har
Erfarenhet av arbete med rörläggning och/eller anläggningsarbete
Erfarenhet av arbete kring schakter Utbildning inom Säkerhet på väg
Diplomutbildning inom rörläggning, VA-svetsning av PE- stum/muff, Schakta säkert, hygienutbildningar
Säker arbetsmiljö är av vår högsta prioritet och det är därför viktigt att du förstår och agerar efter säkerhetsinstruktioner och föreskrifter.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig ett spännande och roligt arbete där du får möjligheten att verka för ett hållbart Luleå.
Vi värnar om ett långsiktigt hållbart arbetsliv och strävar efter att skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbetsliv och fritid. Hos oss får alla friskvårdsbidrag och möjlighet till en friskvårdstimme per vecka.
För dig vill vi skapa de bästa förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv. Hos oss är det viktigt att du utvecklas, trivs, mår bra och känner arbetsglädje.
Vill du bli en miljöresurs?
Då kommer du att trivas på Lumire. Som anställd hos oss arbetar du med några av samhällets mest betydelsefulla funktioner: rent dricksvatten, och en hållbar avfalls- och avloppshantering. Det vi gör har betydelse idag och i framtiden.
Information
Anställningsform, arbetstid: Tillsvidare (provanställning kan tillämpas), heltid. Efter en upplärningstid kommer du ha beredskapstjänstgöring ungefär var 9:e vecka.
Lönevillkor: Enligt överenskommelse
Eftersom vi bedriver och du kommer att arbeta i en säkerhetsklassad verksamhet, krävs det att du innan anställning genomgår godkänd säkerhetsprövning, klass 3.
Om du har frågor om rollen är du välkommen att kontakta driftchef mattias.jatko@lumire.se
. Facklig kontaktperson för kommunal är Rickard Larsson, rickard.larsson@lumire.se Publiceringsdatum2026-07-01Så ansöker du
Du söker jobbet via länken.
Sista ansökningsdag är den 9 augusti, 2026 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luleå MiljöResurs Aktiebolag
(org.nr 556019-0331)
Gårdsvägen 11 (visa karta
)
973 43 LULEÅ Arbetsplats
Luleå MiljöResurs AB Kontakt
Mattias Jatko mattias.jatko@lumire.se 0920250900 Jobbnummer
9986288