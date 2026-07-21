Drifttekniker till vår kund i Sandviken!
Academic Work Sweden AB / Driftmaskinistjobb / Gävle Visa alla driftmaskinistjobb i Gävle
2026-07-21
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Är du nyfiken på att arbeta med hållbar energi och teknik som verkligen gör skillnad? Vår kund växer och söker därför engagerade drifttekniker till deras team. Du får en nyckelroll i att säkerställa trygg och effektiv energiförsörjning till hela Sandviken. Låter detta som något för dig? - Skicka in din ansökan redan idag då urval sker löpande!Publiceringsdatum2026-07-21Om tjänsten
Vår kund är ett mångsidigt energibolag som levererar pålitliga och hållbara lösningar inom fjärrvärme, elnät, elhandel, bredband samt vatten och avlopp. Med en stark tro på att deras medarbetare är nyckeln till framgång får du möjlighet att arbeta hos ett företag med stark lokal förankring, engagerade kollegor och stora möjligheter att utvecklas inom energibranschen.
Som drifttekniker hos vår kund ansvarar du för drift och underhåll av fjärrvärmeanläggningar samt service hos kunder. Du arbetar i ett sammansvetsat team och hanterar tekniska utmaningar för att upprätthålla hög leveranskvalitet.
I rollen sköter du den dagliga driften av fastbränsleanläggningar i Storvik och Järbo, analyserar störningar och föreslår förebyggande åtgärder. Arbetet inkluderar planering, prioritering och uppföljning av ärenden tillsammans med arbetsledare, samt beredskapstjänstgöring som omfattar produktions-, distributions- och kundanläggningar.
Eftersom vår kund arbetar med säkerhetsklassade uppdrag kommer utdrag ur belastningsregistret begäras innan anställning.
Du erbjuds
En trygg och utvecklande arbetsplats där varje medarbetare räknas.
En omfattande introduktion och möjlighet att arbeta med erfarna kollegor.
En engagerad konsultchef som finns där som stöttning under din konsulttid.Dina arbetsuppgifter
I rollen som drifttekniker kommer du att arbeta med drift, underhåll, övervakning och optimering av värmeverk. Vidare kommer du att utföra service och felavhjälpning ute hos kunder. Arbetsuppgifterna är varierande men inkluderar mekaniskt underhåll, digital övervakning och beredskapstjänstgöring.
Du kommer bland annat att arbeta med:
Kontrollera och optimera fjärrvärmepannornas prestanda.
Utföra ronderingar och förebyggande mekaniskt underhåll.
Åtgärda driftstörningar och larm från distributionsanläggningar.
Genomföra kundservice och felavhjälpning hos kunder.
Byta ut energimätare och reglera utrustning.
Delta i schemalagd beredskapstjänstgöring.
Vi söker dig som
Har en eftergymnasial teknisk utbildning inom driftteknik eller VVS, alternativ arbetslivserfarenhet som vi bedömer likvärdig
Är flytande i svenska språket i både tal och skrift, då arbetsuppgifterna kräver det
Innehar B-körkort.
Det är meriterande om du har
Tidigare arbetslivserfarenhet inom drift och underhåll av kraft- och värmeteknik
Gällande certifikat för pannoperatör
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Hjälpsam
Ordningsam
Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "TIBMK0". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Drottninggatan 6 (visa karta
)
803 20 GÄVLE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
10007998