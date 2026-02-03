Drifttekniker till teknisk infrastruktur - Vittangi
2026-02-03
, Gällivare
, Jokkmokk
, Pajala
, Överkalix
Vad roligt att du är intresserad av att bli en av medarbetarna på Tekniska Verken!
Vi är stolta över att vara en del av människors vardag. Vi ser till att gatlampor lyser, vägar är plogade, avfall tas omhand, att bostäder är varma, att de minsta har säkra lekplatser och att vi har gott vatten i kranarna. Tekniska Verken arbetar i midnattssol, norrsken, snöstorm och myggiga sommarkvällar. Vi finns i fjällvärlden, skogarna och längs orörda älvar. Vår drivkraft är en hållbar och ansvarsfull utveckling inom samhällsservice och miljö.Publiceringsdatum2026-02-03Arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir att sköta drift och underhåll av vatten- och avloppsanläggningar inklusive ledningsnät. Tjänsten innebär att ansvara för övervakning, underhåll och optimering av nämnda anläggningar.
Arbetsuppgifterna omfattar drift av reningsverk, pumpstationer och ledningsnät för att säkerställa vattenkvalitet och en god avloppsvattenrening samt regelbundna inspektioner, felsökningar och reparationer av teknisk utrustning.
Våra VA-anläggningar finns över en stor geografisk yta vilket medför arbete utanför stationeringsorten.
Arbetet sker i nära samarbete med kollegor inom och utom enheten, till exempel ingenjörer och andra tekniska specialister. Då vi arbetar med samhällsnytta till kommunmedborgarna innebär arbetet även kontakt med kund, vilket ställer krav på god kommunikativ förmåga och flexibilitet.
I tjänsten ingår även beredskap.Kvalifikationer
* Gymnasieexamen eller högre, gärna med teknisk inriktning.
* Grundläggande datorvana
* Körkort B
Det är meriterande om du har yrkeserfarenhet inom VA eller annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant. Du bör också ha goda kunskaper i det svenska språket tal/skrift.
ÖVRIGT
Tillträde efter överenskommelse, alla våra tjänster föregås av en provanställning
Tekniska Verken har gjort medieval för denna rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Inom Tekniska Verken i Kiruna AB finns många olika yrken, vi arbetar aktivt med att vara en attraktiv arbetsgivare där man känner arbetsglädje och kan påverka sitt arbete. Vi eftersträvar en god arbetsmiljö för våra anställda och vi jobbar aktivt med hälsofrågor. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-03
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C303964". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tekniska Verken i Kiruna AB
(org.nr 556204-3439) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kiruna kommun, Tekniska verken i Kiruna AB Kontakt
Enhetschef
Johan Nilsson johan.nilsson@tvab.kiruna.se 0980-755 24 Jobbnummer
9721084