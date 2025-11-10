Drifttekniker till Sweax i Uppsala
2025-11-10
Vill du vara med och hålla fastigheter levande och människor nöjda? Hos Sweax får du kombinera teknik, ansvar och omtanke i ett team som alltid hjälps åt.
Om Sweax Sweax grundidé är att göra livet enklare för våra kunder - oavsett om det handlar om Brf-styrelser, boende eller fastighetsägare. Vi erbjuder helhetslösningar inom fastighetsservice samt teknisk och ekonomisk förvaltning, med kund och kvalitet i centrum.
Som en del av Sweax får du arbeta i ett bolag med stark gemenskap, hög kompetens och korta beslutsvägar. Vår kultur präglas av ansvar, stolthet och samarbete - och vi är stolta över att vara certifierade som ett Great Place to Work, samt ISO-certifierade inom både kvalitet (9001) och miljö (14001).
Om rollen Rollen som drifttekniker hos Sweax kombinerar teknik, problemlösning och service. Du ansvarar för drift, felsökning och tillsyn av fastigheter i Uppsala, med fokus på bostadsrättsföreningar. Du blir en viktig del av ett växande team som tillsammans ser till att fastigheterna är välskötta, energieffektiva och trivsamma för de boende.
Det här är en roll för dig som vill ta ansvar, bidra till utveckling och trivs i en vardag som bjuder på både teknik och mänskliga möten.
Exempel på arbetsuppgifter:
Drift och optimering av tekniska system (värme, ventilation, styr- och reglerteknik)
Tillsyn, skötsel och avläsning av mätvärden
Administration i driftmjukvara samt sammanställning av kundrapporter och energistatistik
Felsökning och enklare reparationer i fastigheter (t.ex. blandare, belysning, lås, dörrar)
Identifiera, dokumentera och rapportera avvikelser och åtgärdsbehov
Samarbete med leverantörer och entreprenörer vid större åtgärder
Kontakt med boende, styrelser och kunder i vardagen
Bidra till verksamhetsutveckling genom förbättrade rutiner, mallar och driftjournaler
Vem vi söker Vi söker dig med erfarenhet av drift- eller fastighetsteknik som brinner för att lösa problem - både tekniska och praktiska. Du gillar att ha kontakt med människor, är pedagogisk i din kommunikation och har lätt för att skapa struktur i vardagen.
Vi tror att du har:
Flera års erfarenhet inom fastighetsdrift eller fastighetsteknik (bostäder eller kommersiella fastigheter)
Goda kunskaper i värme, ventilation och styrsystem
Färdighet i att hantera driftplattformar för tekniska system och felrapportering
God digital vana och förmåga att dokumentera strukturerat
B-körkort
Svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du även har:
Utbildning inom fastighetsteknik, driftteknik eller VVS
Certifikat som Heta arbeten, BAS-U eller liknande
Erfarenhet från bostadsrättsföreningar eller kundnära förvaltning
Vi tror att du trivs hos oss om du:
Är självgående men gillar att samarbeta
Är trygg i dig själv, rak och prestigelös - men med omtanke om både kollegor och kunder
Är nyfiken, hjälpsam och möter både kollegor och kunder med ett positivt sätt
Vi erbjuder dig:
En viktig roll i ett växande bolag med korta beslutsvägar och stort förtroende
Möjlighet att påverka och utveckla både arbetssätt och kundrelationer
En trygg arbetsgivare med kollektivavtal, friskvårdsbidrag och gemensamma aktiviteter
Rekryteringen sker i samarbete med UrbanUrban. Har du frågor om rollen är du varmt välkommen att kontakta Frida Kask Rosén på frida@urbanurban.se
Vi intervjuar löpande - skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt!
