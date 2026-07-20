Drifttekniker till Strömsholm
Statens Fastighetsverk / Byggjobb / Hallstahammar Visa alla byggjobb i Hallstahammar
2026-07-20
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Det är på regeringens uppdrag som Statens fastighetsverk (SFV) förvaltar vårt gemensamma natur- och kulturarv. Vi förvaltar en mångfald av statligt ägda fastigheter – däribland regeringsbyggnader, domstolar, slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader samt en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.
Som medarbetare är vi stolta över att vara anställda på en myndighet, arbeta utifrån den statliga värdegrunden och få bidra till en positiv samhällsutveckling.
Fastighetsområdet SFV Ulriksdal förvaltar bland annat de kungliga slotten Ulriksdal, Haga, Rosersberg, Strömsholm, Gripsholm och Tullgarn med tillhörande slottsområden och parker samt ett flertal andra byggnader i Stockholmsområdet, Södermanland och Västmanland. Vi är drygt 35 personer som arbetar på SFV Ulriksdal. På Strömsholms driftkontor arbetar ca fem personer, teknisk förvaltare, drifttekniker, driftchef och parktekniker.
Din roll
Som drifttekniker ingår du i en grupp där ni tillsammans ansvarar för drift och förvaltning av ett antal byggnader inom driftområdet. Samarbete är centralt och ni löser uppgifterna gemensamt. Du arbetar nära både kollegor och hyresgäster och bidrar till att säkerställa en långsiktigt hållbar och effektiv fastighetsförvaltning, ofta i unika och kulturhistoriskt värdefulla miljöer.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
tillsyn och skötsel av fastigheter,
mediauppföljning och driftoptimering,
systematiskt brandskyddsarbete,
medverkan i projekt,
ansvar för vissa områdesövergripande uppgifter.
Särskilda arbetsvillkor:
resor inom driftområdet förekommer,
arbetet sker huvudsakligen på plats i fastigheterna,
arbeta i kulturhistoriska miljöer med särskilda krav och hänsyn.Publiceringsdatum2026-07-20Profil
Vi söker dig som har:
utbildning inom driftteknik, fastighetsteknik eller motsvarande. Alternativt motsvarande kompetens förvärvad genom arbetslivserfarenhet,
erfarenhet av praktiska arbetsuppgifter såsom tillsyn, skötsel eller felavhjälpning,
grundläggande teknisk kunskap inom fastighetsdrift,
god datavana och erfarenhet av digitala system,
B-körkort,
goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Meriterande:
utbildning inom exempelvis: systematiskt brandskyddsarbete (SBA), energioptimering, styr- och reglerteknik
erfarenhet av arbete som drifttekniker i fastighetsbolag eller liknande verksamhet,
erfarenhet av systematiskt brandskyddsarbete,
erfarenhet av att arbeta i projekt eller i samverkan med entreprenörer,
erfarenhet av arbete i kulturhistoriska byggnader,
erfarenhet av mediauppföljning och driftoptimering,
kunskap inom styr- och övervakningssystem,
hantverkskunskaper.Dina personliga egenskaper
Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper. För framgång i rollen behöver du vara ansvarstagande, strukturerad och ha lätt att bygga relationer samt god samarbetsförmåga. Tillsammans hittar vi win-win-lösningar på uppkomna problem.
Så söker du tjänsten
För att söka tjänsten ber vi dig bifoga ditt CV och besvara ett antal urvalsfrågor som utgår från kravprofilen. Vid första urvalet kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och dina svar på frågorna. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV.
Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att ringa rekryterande chef för att få information om hur du ska skicka in din ansökan.
För frågor är du välkommen att kontakta rekryterande chef Marko Reiman tfn 010-478 76 16.
Fackliga representanter för Saco, Seko och OFR/S nås via vår växel, 010-478 70 00. Mer information om SFV hittar du på http://www.sfv.se/.
Sista dag att ansöka är 2026-08-09
Mer information
Du anställs som: Drifttekniker
Anställningsform: Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. SFV tillämpar 6 månaders provanställning.
Placering: Strömholm
Tillträde: Enligt överenskommelse
Möjlighet till distansarbete: Begränsad. Arbetet utförs på plats och någon regelbunden möjlighet till distansarbete finns därför inte. Vid enstaka tillfällen kan distansarbete dock medges efter dialog med chef
Innan ett beslut om anställning fattas kan en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) komma att genomföras. Om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll och i vissa fall krävs svenskt medborgarskap.
Statens fastighetsverk verkar inom branscher som är exponerade mot olika risker för oegentligheter, i förbyggande syfte förekommer därför tjänster där lämplighetsprövning genomförs.
Jobba hos oss
På SFV arbetar vi på medborgarnas uppdrag, med utgångspunkt i den statliga värdegrunden och utifrån vår medarbetarbetarpolicy. Medarbetare på SFV har god förståelse för SFV:s uppdrag och mål, tar ansvar och samarbetar. Våra chefer leder vårt arbete genom att ha helhetssyn, leda mot resultat samt skapa delaktighet och involvering.
Ta del av https://cms.sfv.se/Media/rercfjb3/policy-medarbetare-pa-statens-fastighetsverk-sfv.pdf
och hur det är att jobba hos oss på https://www.sfv.se/om-oss/karriar/
Välkommen till oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Fastighetsverk
(org.nr 202100-4474), https://www.sfv.se/
734 94 STRÖMSHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Statens fastighetsverk Jobbnummer
10006433