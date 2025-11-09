Drifttekniker till Stockholms snösäkraste skidanläggning
Energy Consulting Group Of Scandinavia AB / Servicepersonaljobb / Ekerö
2025-11-09
Säsongsjobb i Skidanläggning i Stockholm!
Trivs du i en varierande arbetsmiljö och tycker om problemlösning? Kanske har du tidigare erfarenhet av arbete i skidanläggning eller har erfarenhet som mekaniker eller inom sjukvård i en kundtät miljö. Just nu söker Energy Consulting säsongspersonal som vill vara en del av ett effektivt team och bidra till skidglädje i Stockholm. Publiceringsdatum2025-11-09Om företaget
Vi på Energy Consulting Group of Scandinavia har drivit två skidanläggningar i över 15 år Ekebyhovsbacken på Ekerö och Ekholmsnäsbacken på Lidingö. Nu söker vi dig som vill arbeta med oss i våra skidanläggningar under vintersäsongen,
Hos oss blir du en del av ett sammansvetsat team som skapar oförglömliga upplevelser för våra besökare, allt från nybörjare till erfarna skidåkare.
Vi söker nu engagerade säsongsarbetare för perioden 1 december till 31 mars. Här får du chansen att testa på varierande och roliga arbetsuppgifter under en fartfylld vintersäsong. Om tjänsten
Som säsongsanställd hos oss får du arbeta med flera spännande och viktiga delar av driften i våra skidanläggningar, bland annat:
Snötillverkning - säkerställa att backarna är redo för skidåkning
Skiduthyrning - hjälpa gäster med att hitta rätt utrustning
Liftkortsförsäljning - hantera försäljning och svara på frågor från våra gäster
Liftvärd - övervaka liftarna och se till att åkarna får en säker och smidig resa
Service och underhåll - se till att anläggningarna fungerar felfritt och hålla backarna i toppskick
Arbetstiderna varierar och inkluderar dagtid, kvällstid, helger och nätter under vintersäsongen.
Vem är du?
Vi söker dig som är utåtriktad, serviceinriktad och trivs med att arbeta i en fartfylld utomhusmiljö. Erfarenhet från arbete i skidanläggningar är meriterande, men viktigast är din inställning och viljan att lära dig. Är du en lagspelare som inte är rädd för att ta i där det behövs? Då är detta jobb för dig!
Meriterande kvalifikationer:
Förarbevis för pistmaskin
Skoterkort
Första hjälpen-kunskap med inriktning på skidbackar
SLAO Skidpatrull-utbildning
Erfarenhet eller utbildning inom skidskola
Körkort B
Arbete i skidanläggning
Vi erbjuder:
En fantastisk möjlighet att jobba i Stockholms bästa skidanläggningar
Ett varierat arbete där du får utvecklas och arbeta med flera olika delar av skidanläggningsdrift
Möjlighet att jobba i ett härligt team med passion för skidåkning och service
Konkurrenskraftig lön och en minnesvärd vintersäsongSå ansöker du
Är du redo att ta dig an ett spännande och utmanande säsongsjobb? Skicka din ansökan med CV och personligt brev till personal@ekebyhov.com
Sista dag att ansöka är 2025-12-09
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Drifttekniker".
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Drifttekniker". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Energy Consulting Group Of Scandinavia AB
(org.nr 556753-6379), https://www.ekebyhovsbacken.com/
Bryggavägen, Ekerö (visa karta
)
178 31 EKERÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ekebyhovsbacken Kontakt
Platschef
Victor Östman personal@ekebyhov.com Jobbnummer
9595647