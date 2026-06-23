Drifttekniker till St1 i Gävle
TNG Group AB / Driftmaskinistjobb / Gävle Visa alla driftmaskinistjobb i Gävle
2026-06-23
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Vill du arbeta nära teknik, drift och säkerhet i en varierad roll hos St1 i Gävle?
Vill du arbeta i en teknisk och samhällsviktig verksamhet där säkerhet, utveckling och samarbete står i centrum? Som Drifttekniker hos St1 i Gävle får du en nyckelroll i driften av en av Mellansveriges viktigaste energidepåer. Här erbjuds du en varierad vardag med stort eget ansvar, möjlighet att utvecklas inom företaget och en arbetsplats som investerar långsiktigt i både verksamhet och medarbetare. Du blir en del av ett engagerat team där prestigelöshet, säkerhet och samarbete genomsyrar arbetet samtidigt som du bidrar till framtidens energilösningar inom drivmedel och flygbränsle.
Ditt anställningserbjudande
Hos St1 får du en trygg och utvecklande tjänst där du blir en viktig del av depån i Gävle. Du får en gedigen introduktion, löpande utbildning och goda möjligheter att växa både i rollen och inom organisationen. Här erbjuds du en arbetsplats med kunniga kollegor, korta beslutsvägar och en kultur där samarbete, ansvar och prestigelöshet värderas högt. Utöver en stabil verksamhet med framtidsfokus får du ta del av förmåner som bonusprogram, friskvårdsbidrag, lunchbidrag, vinstandelsstiftelse och beredskapsersättning.Publiceringsdatum2026-06-23Arbetsuppgifter
Som Drifttekniker arbetar du brett med drift, tillsyn, underhåll och administration kopplat till depåanläggningen. Du har en viktig roll i att säkerställa en trygg, effektiv och välfungerande verksamhet.
I rollen kommer du bland annat att:
• Utföra daglig tillsyn av depå och anläggning
• Arbeta med drift, underhåll och teknisk övervakning
• Hantera ventiler, utrustning och tekniska installationer
• Dokumentera och rapportera verksamheten
• Arbeta i olika verksamhets och driftsystem
• Hantera fakturor och administrativa uppgifter
• Samarbeta med entreprenörer och externa leverantörer
• Ha kontakt med chaufförer, åkerier och andra samarbetspartners
• Delta i säkerhetsarbete och beredskap
• Medverka i utbildningar och kompetensutveckling
Arbetet innebär både självständigt ansvar och nära samarbete med kollegor, där säkerhet alltid är en självklar del av vardagen.
Värt att veta
Tjänsten är placerad vid St1:s depå i Gävle, där du blir del av ett mindre team som arbetar tätt tillsammans. Arbetsmiljön präglas av samarbete, ansvarstagande, prestigelöshet och hög säkerhetsmedvetenhet. Du kommer även att ha kontakt med kollegor på andra depåer runt om i Sverige.
Rollen omfattar beredskap, vilket innebär att du behöver kunna inställa dig inom en timme vid beredskapsuppdrag. Du får en gedigen introduktion och utbildning för att komma in i arbetet på ett tryggt och strukturerat sätt.
Våra förväntningar
Vi söker dig som har erfarenhet från exempelvis processindustri, industriell verksamhet, hamn eller stuveri, transport och logistik, verksamhet med höga säkerhetskrav eller hantering av drivmedel och liknande produkter. Du har god teknisk förståelse, erfarenhet av drift eller underhåll och trivs med att lösa problem på ett strukturerat och säkert sätt.
Du har god datorvana och är van att arbeta i digitala system. För rollen krävs att du behärskar svenska och engelska i tal och skrift, har B körkort samt möjlighet att delta i beredskap.
Som person är du ansvarstagande, tekniskt nyfiken och flexibel. Du har ett naturligt säkerhetstänk, god servicekänsla och trivs i ett mindre team där alla hjälps åt. Du uppskattar variationen mellan praktiskt arbete, planering, administration och problemlösning, och du tar gärna egna initiativ för att driva arbetet framåt.
Intresserad?
Rekryteringen sker i samarbete med rekryterings- och konsultföretaget Talent Navigation Group (TNG) och specialisterna på TNG Tech. Genom att bredda perspektiven på teknikkompetens hittar de fler ingenjörer, tekniker och chefer som matchar svenska arbetsgivares verksamhet idag och imorgon. Vi ser fram emot att få din ansökan med CV eller LinkedIn-profil, och utan personligt brev. Notera att vi inte tar emot ansökningar via e-post, men att du alltid är välkommen att maila rekryteraren vid frågor. Efter inskickad ansökan kommer vi anonymisera dina personuppgifter och be dig göra ett par rekryteringstester, innan vi gör en första objektiv bedömning. Givetvis får du mer information om varje steg när det är dags och så snart du skickat in din ansökan kan du följa den i realtid via vår hemsida. Observera att vi gör urval löpande och tjänsten kan därför tillsättas före sista ansökningsdatum. Varmt välkommen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare TNG Group AB
(org.nr 556648-2781), https://www.tng.se/
168 67 BROMMA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
St1 Sverige AB Kontakt
Rekryteringskonsult och konsultansvarig
Nicklas Sjögren 0701435906 Jobbnummer
9975321