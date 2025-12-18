Drifttekniker till Simsholmens reningsverk
2025-12-18
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Drifttekniker till Simsholmens avloppsreningsverk
VA-reningsverk arbetar varje dag för att leverera säkra och hållbara avloppslösningar.
Vill du bidra till samhällsnyttan genom att säkerställa att avloppsvattnet tas om hand på ett tryggt, effektivt och miljöansvarigt sätt? Då kan detta vara jobbet för dig!
Ditt nya jobb
Inför kommande pensionsavgångar söker vi nu en drifttekniker som vill bli en del av vårt team. Som drifttekniker på VA-reningsverk blir du en del av VA-avdelningen, som ansvarar för att leverera rent dricksvatten och ta hand om avloppsvattnet för hela Jönköpings kommun.
Verksamheten omfattar ca 13 avloppsreningsverk och ca 120 pumpstationer. Verksamheten är uppdelade i två områden: Huskvarna avloppsreningsverk (östra) och Simsholmens avloppsreningsverk (västra) i Jönköping - och det är till Simsholmen vi nu söker en ny kollega.
Du kommer tillhöra en grupp som idag består av sju drifttekniker och två verksarbetare, och tillsammans ansvarar ni för en trygg och effektiv drift av anläggningen.Publiceringsdatum2025-12-18Arbetsuppgifter
Du får en varierad vardag med ett rullande schema av arbetsuppgifter. Exempel på arbetsmoment är:
Daglig tillsyn av anläggningar Planera och utföra förebyggande underhåll Felsöka och avhjälpa driftstörningar Övervaka och optimera reningsprocessen Arbeta med förbättringar och mindre ombyggnationer Ta prover och följa upp analysresultat
Din kompetensDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är lösningsorienterad, ansvarstagande och strukturerad. Du är lyhörd, har ett gott öga för detaljer och agerar snabbt när något avviker - vilket gör att du kan upptäcka och lösa problem i tid.
Rollen innebär många interna och externa kontaktytor, så vi värdesätter din goda samarbetsförmåga, din kommunikativa förmåga och din vilja att bidra till ett positivt arbetsklimat.
Du trivs med variation, är flexibel och anpassar dig lätt till nya situationer och arbetsuppgifter.Kvalifikationer
Erfarenhet av drift och underhåll från avloppsreningsverk, vattenproduktion, annan processindustri eller likvärdigt B-körkort God datorvana Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Meriterande
Relevant teknisk utbildning inom VA/processteknik/miljö/maskin samt genomförda kurser hos Svenskt Vatten (eller motsvarande kompetens)
Kunskap om biologiska och kemiska reningsprocesser samt provtagning och analys av vatten och slam
Erfarenhet av drift-, styr- och övervakningssystem (SCADA), grundläggande el och automation
Praktisk erfarenhet av mekaniskt underhåll av anläggningsutrustning
Kunskap om säkerhetsrutiner, kemikaliehantering och arbete i slutna utrymmen
Vana av underhållssystem/digitala ärendehanteringsverktyg, giltigt truck-/traverskort samt intresse för miljö, hållbarhet och energieffektivisering
Vi erbjuder dig
Hos oss väntar ett roligt, meningsfullt och varierat arbete där du får utvecklas tillsammans med engagerade kollegor från flera yrkesområden. Vi erbjuder goda möjligheter till kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte och samarbete.
Som medarbetare i Jönköpings kommun får du trygga anställningsvillkor, friskvårdsbidrag och en arbetsplats där vi tar hand om både människor och miljö.
Läs mer om:
Dina förmåner som medarbetare Hur det är att jobba hos oss Tekniska kontoret
Bra att veta
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100 % med start enligt överenskommelse. Arbetstid är vardagar 07.00-16.00. Beredskapstjänstgöring kommer att ingå i tjänsten vid pensionsavgång eller när behov uppstår.
Vi läser ansökningar löpande och intervjuer genomförs efter ansökningstidens slut.
För en smidig rekryteringsprocess ber vi dig bifoga relevanta betyg och tjänstgöringsintyg. Fundera gärna över två referenser inför en eventuell intervju.
Tjänsten är säkerhetsklassad. Innan anställning genomförs säkerhetsprövning med registerkontroll samt alkohol- och drogtest.
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla.
Välkommen att söka tjänsten som Drifttekniker!
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning

Enligt kollektivavtal
