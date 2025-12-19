Drifttekniker till östermalm
2025-12-19
Dina arbetsuppgifter
Har du erfarenhet av fastighetsdrift och trivs med att möta människor i vardagen? Gillar du att arbeta självständigt och uppskattar omväxlande arbetsuppgifter? Då kan detta vara rollen för dig! Hos oss blir du en del av ett engagerat team som tillsammans skapar hållbara och inspirerande kunskapsmiljöer.
Ditt uppdrag
Som drifttekniker på område Östermalm får du en bred teknisk roll där du tillsammans med dina kollegor ansvarar för driften av våra fastigheter, vilka kan vara allt från föreläsningssalar till moderna laboratorier. I området finns både moderna lokaler med installationer i framkant när det gäller teknisk standard, innovation och hållbarhet, samt äldre byggnader från förra seklet där vårt arbete med utveckling och energieffektivisering är en central del. Du ansvarar för drift och skötsel, hanterar felanmälningar, utför ronderingar och deltar i planering och genomförande av underhåll.
Rollen är praktisk och operativ. Du är ofta ute i våra fastigheter och löser uppgifter självständigt. Du trivs med att ta ansvar och arbeta hands-on, samtidigt som du samarbetar nära med andra drifttekniker, teknikspecialister och fastighetsförvaltare för att skapa värde och effektivitet. Du utgår från KTH Campus och rapporterar till Gruppchef Drift Teknik & Service.
Nyfiken?
Känns detta som en möjlighet för dig, ta chansen och sök nu! Urvalet startar efter julledigheten, men vänta inte med din ansökan då tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag vilken är 19 januari. Har du frågor om tjänsten eller processen är du välkommen att kontakta rekryterande chef, Joni Elias (joni.elias@akademiskahus.se
) Gruppchef, eller Emelie Blomkvist (emelie.blomkvist@akademiskahus.se
), HR-specialist Rekrytering.
Bakgrundskontroll kommer att genomföras på slutkandidater.
Välkommen till en arbetsplats där dina idéer och initiativ värdesätts och där du kan vara med och forma framtiden!
Ansvarsområden
Du ansvarar för drift och skötsel, hanterar felanmälningar, utför ronderingar och deltar i planering och genomförande av underhåll.
Kvalifikationer
Din bakgrund och erfarenhet
För att lyckas i rollen som drifttekniker ser vi att du har:
God erfarenhet utav fastighetsdrift samt ett intresse för fastigheter och teknik.
Teknisk eller fastighetsinriktad utbildning från gymnasium med påbyggnad från yrkeshögskola eller motsvarande yrkeserfarenhet.
Kunskap inom tekniska installationer för:
- Kraft och belysning.
- Ventilation.
- VVS-tekniska anläggningar.
- Styr- och reglerteknik.
- Energi- och klimatfrågor.
God förmåga att uttrycka dig på svenska.
God datorvana.
B-körkort är ett krav.
Ditt bidrag
Om företaget
Akademiska Hus AB
Akademiska Hus är ett av Sveriges största fastighetsbolag. Vi utvecklar och förvaltar lokaler för högskolor och universitet och skapar förutsättningar för världsledande utbildning och forskning. Genom att även erbjuda labb och kontor för företag blir våra campus mer innovativa och hållbara platser, som främjar samverkan, kunskapsutveckling och kreativitet.
Vi satsar på våra medarbetare och ser till att de växer. Alla har individuella uppdrag och vi erbjuder ledarutvecklingsprogram för chefer och projektledare. Att lära och tänka nytt är en del av vårt DNA. Genom ett gediget utbud av lärandetillfällen och utbildningar, samverkan och erfarenhetsutbyte utvecklas vi ständigt. Med bra chefer som ger oss förutsättningar, förtroende och mandat att leverera, utvecklas vi både som människor och bolag.
Hållbarhet är ledstjärna i allt vi gör. Vi satsar på hälsa och friskvård och värdesätter olika perspektiv. Vi arbetar gärna i tvärfunktionella team och vet att våra olika personligheter, kompetenser och erfarenheter gör oss bättre. Tillsammans lyfter vi varandra och stärker Sverige som kunskapsnation.
Vill du veta mer om oss - ta en titt på vår FILM.
